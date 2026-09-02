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晶鏈論壇 探討半導體鏈新布局

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
二○二六晶鏈高峰論壇現場匯聚全球超過六百位政策官員以及產業領袖，以「信賴、韌性、共榮」精神，共同探討ＡＩ時代半導體供應鏈的新布局。圖／工研院提供
二○二六晶鏈高峰論壇現場匯聚全球超過六百位政策官員以及產業領袖，以「信賴、韌性、共榮」精神，共同探討ＡＩ時代半導體供應鏈的新布局。圖／工研院提供

二○二六晶鏈高峰論壇昨天舉行，共有卅八國代表、超過六百位政策官員及產業領袖與會，以「信賴、韌性、共榮」精神，共同探討ＡＩ時代半導體供應鏈的新布局

本屆晶鏈論壇由工研院與ＳＥＭＩ國際半導體產業協會共同執行，賴清德總統蒞臨，並安排美國國務院經濟事務次卿Jacob Helberg跨海錄影致詞，透過高層政策對話與產業交流，讓台灣成為全球半導體夥伴深化合作、共創ＡＩ未來的重要交流平台。

賴總統也頒發「經濟部專業獎章」，獲獎人為中美晶與環球晶董事長徐秀蘭、美光總裁Sanjay Mehrotra。

今年晶鏈論壇聚焦於先進技術與材料發展、矽光子跨國協作生態鏈、ＡＩ應用於機器人的晶片發展趨勢，以及半導體資安韌性等四大關鍵主題。經濟部長龔明鑫表示，我國一七一萬家中小企業占總企業家數約百分之九十八，並吸納約百分之八十就業人口，若中小微企業能在ＡＩ發展過程中獲得發展機會，整體ＡＩ與半導體發展將能長遠穩健。

ＳＥＭＩ國際半導體產業協會全球總裁暨執行長Ajit Manocha指出，台灣具備完整並且深厚的半導體生態系，ＳＥＭＩ也將攜手台灣持續深化與全球供應鏈的鏈結，打造更加強韌的全球半導體生態系。

未來五至十年，將是決定全球科技版圖與產業競爭格局的關鍵期，工研院董事長吳政忠表示，台灣應從「製造優勢」進一步轉化為「標準制定者」與「價值創造者」，攜手全球關鍵夥伴，掌握發展先機。

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二○二六晶鏈高峰論壇昨天舉行，共有卅八國代表、超過六百位政策官員及產業領袖與會，以「信賴、韌性、共榮」精神，共同探討ＡＩ時代半導體供應鏈的新布局。

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