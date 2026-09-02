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Anthropic吞大單 台廠沾光
Google高層來台密訪台鏈，為鴻海（2317）、仁寶（2324）、廣達（2382）等帶來新訂單之餘，美國AI新創Anthropic也傳出好消息，與輝達投資的雲端業者Lambda簽署價值350億美元（約新台幣1.1兆元）的雲端運算合約，引爆新一波AI伺服器拉貨需求，鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達等Anthropic協力廠迎商機。
據悉，Anthropic與Lambda簽署的雲端運算合約，背後資料中心的承租方正是輝達。這意味輝達在AI基礎設施版圖扮演的角色愈來愈廣，不只賣晶片、投資雲端業者，如今還親自承租資料中心，為AI業者取得昂貴算力鋪路。
華爾街日報報導，這座資料中心位於德州紐埃塞斯郡，由比特幣礦商兼資料中心開發商Hut 8興建。輝達數周前和Hut 8簽約取得容量，再由Lambda使用這座資料中心，裝設向輝達採購的晶片。Lambda本身也是輝達投資的公司。
這套錯綜複雜的安排，再度凸顯輝達正協助Anthropic等非投資等級企業取得昂貴運算資源，同時也讓新興雲端業者Lambda不必自行尋找資料中心，就能拿下Anthropic的龐大合約。
Anthropic今年因需求快速成長，一度面臨算力供應吃緊，近日積極搶訂雲端容量。Anthropic上月才和另一家獲輝達投資的新興雲端業者Nscale簽署合約，租用西維吉尼亞州據點的輝達算力。
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