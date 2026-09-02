聽新聞
0:00 / 0:00

台積電AI冷革命 散熱廠卡位！健策、一詮等研發微流道技術

經濟日報／ 記者陳昱翔籃珮禎 / 台北報導
台積電啟動AI「冷革命」，將新世代「微流道（Microchannel）」散熱技術納入研發藍圖。路透
台積電啟動AI「冷革命」，將新世代「微流道（Microchannel）」散熱技術納入研發藍圖。路透

台積電（2330）啟動AI「冷革命」，將新世代「微流道（Microchannel）」散熱技術納入研發藍圖，業界指出，先前已傳出輝達有意導入微流道散熱技術，但礙於技術太難，一直無法成局，隨著台積電登高一呼，微流道散熱躍業界新寵，健策（3653）、一詮（2486）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等台廠都已投入相關技術研發，後市看俏。

業界預期，輝達會在下一世代Feynman平台導入微流道散熱技術，台積電配合大客戶技術升級，也開始投入相關領域研發，以因應電晶體數量再次翻倍成長，算力大幅升級導致功耗劇增，單一晶片瓦數甚至可能突破4,000W大關，屆時傳統水冷板將不敷使用的問題。

散熱股王健策是台灣微流道散熱指標廠，也是投入該技術的先鋒，已具備微通道散熱蓋（MC Lid）與均熱板散熱蓋（VC Lid）技術。

健策於官網披露，其微通道散熱蓋是針對高功率晶片環境進行精密工程設計，當AI加速器與HPC晶片熱設計功耗突破1,000W ，該技術提供直接液冷介面架構，大幅降低晶粒與冷卻介質間的熱阻，確保極致的散熱效能。

一詮則憑藉在精密金屬加工與表面高階電鍍技術長期累積的護城河，成功由傳統光電廠轉型切入AI晶片級散熱關鍵領域。一詮目前已全面投入微流道封裝蓋板產品開發與多架構驗證，並超前部署送樣，積極瞄準輝達下一代Feynman平台帶來的龐大商機。

一詮散熱產品已打入Google、亞馬遜等雲端大咖供應鏈，並超前部署送樣輝達下世代Feynman平台封裝層級散熱產品，與健策一別苗頭。供應鏈傳出，輝達有意將一詮培養成「小健策」，擴大釋單。

法人分析，輝達Feynman平台當中，Microchannel Lid是重頭戲，原本業界預期由健策一手拿下，現在一詮也有望加入供應鏈，讓一詮身價水漲船高。

雙鴻董事長林育申則認為，AI運算愈來愈快，持續推升散熱需求攀升，未來晶片功耗衝上4,000瓦時，勢必會使用到技術門檻更高、產品毛利率更佳的微通道技術，雙鴻現階段正在送樣測試中，不會錯過這個商機。

業界人士分析，微流道模組具備微米級精密流道設計，能大幅縮短熱傳路徑並降低熱阻，該模組與元件單價是一般水冷板的三至五倍，毛利率亦顯著拉升，成為各大散熱業者擴大獲利規模的兵家必爭之地。

【閱讀秘書】微流道散熱

微流道（Microchannel）散熱技術是一種利用微米級（通常水力直徑在10微米至1微米之間）的微小通道，來輸送流體並進行高效熱交換的散熱與流體控制技術。

在流體力學與熱傳學中，當流道尺寸縮小至微米級別時，熱交換表面積對體積的比率（比表面積）會大幅增加，同時流體邊界層極薄，能產生極高的熱對流係數，進而在極小空間內帶走極高密度的熱量，被視為AI資料中心次世代散熱技術，但也因技術門檻極高，仍在研發階段。

台積 雙鴻 輝達

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI晶片熱爆表 散熱迎世代交替

雙鴻切入VR水冷板供應鏈 董座林育申：今、明年業績非常樂觀

SEMICON Taiwan：創浦展示次世代AI晶片整合式冷卻技術

AI封裝、散熱需求升溫 美材料大廠攻先進封裝熱管理

相關新聞

晶圓一哥啟動AI冷革命 新世代「微流道」散熱技術將納入研發藍圖

台積電啟動AI「冷革命」，昨（1）日首度證實，因應AI高能耗與散熱問題，將新世代「微流道（Microchannel）」散熱技術納入研發藍圖，並朝與先進封裝整合方向推進。

台積電打造中央機器人管理平台

台積電企業資訊技術組織副總經理暨資訊長林宏達昨（1）日指出，台積電的AI應用主要聚焦領域專用AI，改善流程創造價值。在晶圓廠導入機器人應用方面，因無塵室內部仍有許多可升級空間，台積電正在積極打造「中央機器人管理平台」，以實現規模化運作。

衝刺AI！Google高層密訪台鏈 仁寶、廣達、鴻海等受惠

Google首席技術長暨AI基礎設施資深副總瓦赫達特（Amin Vahdat）來台參加國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026），不僅今（2）日將首度在亞洲發表公開演講，也將密訪台灣供應鏈，洽談下一代TPU伺服器訂單，仁寶、廣達、鴻海等均可望受惠。

Anthropic吞大單 台廠沾光

Google高層來台密訪台鏈，為鴻海、仁寶、廣達等帶來新訂單之餘，美國AI新創Anthropic也傳出好消息，與輝達投資的雲端業者Lambda簽署價值350億美元（約新台幣1.1兆元）的雲端運算合約，引爆新一波AI伺服器拉貨需求，鴻海、緯創、廣達等Anthropic協力廠迎商機。

台積電AI冷革命 散熱廠卡位！健策、一詮等研發微流道技術

台積電啟動AI「冷革命」，將新世代「微流道（Microchannel）」散熱技術納入研發藍圖，業界指出，先前已傳出輝達有意導入微流道散熱技術，但礙於技術太難，一直無法成局，隨著台積電登高一呼，微流道散熱躍業界新寵，健策、一詮、奇鋐、雙鴻等台廠都已投入相關技術研發，後市看俏。

環球晶：AI發展聚焦「兩力」在半導體業裡扮演兩個角色

環球晶董事長徐秀蘭昨（1）日表示，AI發展的最大關鍵是算力跟電力，但跟其他各國的電力情況比起來，台灣確實面臨的壓力比較大，且算力方面也有一定的壓力，好在每個企業都會尋找各種解決方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。