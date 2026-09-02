聽新聞
0:00 / 0:00

台積電打造中央機器人管理平台

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）企業資訊技術組織副總經理暨資訊長林宏達昨（1）日指出，台積電的AI應用主要聚焦領域專用AI，改善流程創造價值。在晶圓廠導入機器人應用方面，因無塵室內部仍有許多可升級空間，台積電正在積極打造「中央機器人管理平台」，以實現規模化運作。

林宏達昨天出席半導體展展前系列活動「智慧製造論壇」，釋出以上訊息。他提到，未來要導入機器人生產，可從兩大應用和關鍵發展方向著手，包括「機器人友善環境」，可以讓機器人自動保養與補料；二是建立機器人友善的包裝與物流動線。

他分析，以通用型和領域專用兩大用途來看，領域專用AI是企業建立差異化優勢的關鍵，可以強化員工的領域能力與專業知識，大幅推升生產力。例如IC設計業者將晶片設計規範與架構know-how輸入領域知識AI，可以為工程師提供更精準的指導和幫助。AI不只是自動化工具，而是商業價值的驅動者，未來員工將成為AI數位員工與AI團隊管理者。

他指出，台積電導入領域專用AI深化專業能力，涵蓋四大方面，包括生產力產值、研發、品質、規模布局升級的數位大腦，目前在製程水資源控制、製造熱點尋找與良率提升，光罩繪製上能自動修復問題、加速流程。

近年製造業大量推動機器人產線，林宏達說，半無塵室內部仍有許多升級空間，例如可以運用機器人進行機台零組件更換、精密清潔、耗材補充與預防性保養等，強化在晶圓與物料運送上的應用，或以機器人進行廠區巡檢、安防監控與危險因子偵測。

機器人 半導體 晶圓廠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電運用 AI 策略解密 資訊長提下世代機器人應用2關鍵

神盾旗下安格、迅杰 於SEMICON展示AI跨平台無人機與機器人應用

蕭美琴：打造可信賴主權AI 加速智慧機器人應用

AI智慧機器人走進智慧建築 易控智慧整合3D圖控與AI Agent

相關新聞

晶圓一哥啟動AI冷革命 新世代「微流道」散熱技術將納入研發藍圖

台積電啟動AI「冷革命」，昨（1）日首度證實，因應AI高能耗與散熱問題，將新世代「微流道（Microchannel）」散熱技術納入研發藍圖，並朝與先進封裝整合方向推進。

台積電打造中央機器人管理平台

台積電企業資訊技術組織副總經理暨資訊長林宏達昨（1）日指出，台積電的AI應用主要聚焦領域專用AI，改善流程創造價值。在晶圓廠導入機器人應用方面，因無塵室內部仍有許多可升級空間，台積電正在積極打造「中央機器人管理平台」，以實現規模化運作。

衝刺AI！Google高層密訪台鏈 仁寶、廣達、鴻海等受惠

Google首席技術長暨AI基礎設施資深副總瓦赫達特（Amin Vahdat）來台參加國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026），不僅今（2）日將首度在亞洲發表公開演講，也將密訪台灣供應鏈，洽談下一代TPU伺服器訂單，仁寶、廣達、鴻海等均可望受惠。

Anthropic吞大單 台廠沾光

Google高層來台密訪台鏈，為鴻海、仁寶、廣達等帶來新訂單之餘，美國AI新創Anthropic也傳出好消息，與輝達投資的雲端業者Lambda簽署價值350億美元（約新台幣1.1兆元）的雲端運算合約，引爆新一波AI伺服器拉貨需求，鴻海、緯創、廣達等Anthropic協力廠迎商機。

台積電AI冷革命 散熱廠卡位！健策、一詮等研發微流道技術

台積電啟動AI「冷革命」，將新世代「微流道（Microchannel）」散熱技術納入研發藍圖，業界指出，先前已傳出輝達有意導入微流道散熱技術，但礙於技術太難，一直無法成局，隨著台積電登高一呼，微流道散熱躍業界新寵，健策、一詮、奇鋐、雙鴻等台廠都已投入相關技術研發，後市看俏。

環球晶：AI發展聚焦「兩力」在半導體業裡扮演兩個角色

環球晶董事長徐秀蘭昨（1）日表示，AI發展的最大關鍵是算力跟電力，但跟其他各國的電力情況比起來，台灣確實面臨的壓力比較大，且算力方面也有一定的壓力，好在每個企業都會尋找各種解決方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。