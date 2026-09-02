台積電打造中央機器人管理平台

台積電（2330）企業資訊技術組織副總經理暨資訊長林宏達昨（1）日指出，台積電的AI應用主要聚焦領域專用AI，改善流程創造價值。在晶圓廠導入機器人應用方面，因無塵室內部仍有許多可升級空間，台積電正在積極打造「中央機器人管理平台」，以實現規模化運作。

林宏達昨天出席半導體展展前系列活動「智慧製造論壇」，釋出以上訊息。他提到，未來要導入機器人生產，可從兩大應用和關鍵發展方向著手，包括「機器人友善環境」，可以讓機器人自動保養與補料；二是建立機器人友善的包裝與物流動線。

他分析，以通用型和領域專用兩大用途來看，領域專用AI是企業建立差異化優勢的關鍵，可以強化員工的領域能力與專業知識，大幅推升生產力。例如IC設計業者將晶片設計規範與架構know-how輸入領域知識AI，可以為工程師提供更精準的指導和幫助。AI不只是自動化工具，而是商業價值的驅動者，未來員工將成為AI數位員工與AI團隊管理者。

他指出，台積電導入領域專用AI深化專業能力，涵蓋四大方面，包括生產力產值、研發、品質、規模布局升級的數位大腦，目前在製程水資源控制、製造熱點尋找與良率提升，光罩繪製上能自動修復問題、加速流程。

近年製造業大量推動機器人產線，林宏達說，半無塵室內部仍有許多升級空間，例如可以運用機器人進行機台零組件更換、精密清潔、耗材補充與預防性保養等，強化在晶圓與物料運送上的應用，或以機器人進行廠區巡檢、安防監控與危險因子偵測。