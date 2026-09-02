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AI發展 徐秀蘭籲需克服電力問題

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

台灣積極發展人工智慧（ＡＩ）基礎建設，數發部前部長黃彥男提醒必須正視算力電力兩大問題。ＳＥＭＩ全球董事會董事、環球晶董事長徐秀蘭表示，電力的確是一個需要克服的問題，台灣電力少，裝置算力壓力就大，ＡＩ發展可能會相對滯後，不過，她樂觀的說，「我想之後還是會追上來」。

徐秀蘭昨出席晶鏈論壇時，談到全球ＡＩ發展，她指出，「在半導體產業，ＡＩ一方面是生意，是帶動我們生意成長最重大的拉動力量，同時，ＡＩ也幫助我們落地，比方說，我們的採購、業務、人資、研發，都可以把ＡＩ導進來使用」。ＡＩ對產業來說，扮演了兩重角色。

針對發展主權ＡＩ須面對的算力、電力兩大關鍵問題。徐秀蘭指出，「我們在九個國家、有十八個廠區，跟各國電力比起來，台灣面臨的壓力比較大。不過，我想每個企業都會找到各種解決方案，包括自建綠色能源、風電，以及各種電力的解決方案。另一方面，台灣也會從各個角度做節能的規畫」。

徐秀蘭認為，電力少，裝置算力壓力就會比較大，ＡＩ發展就會相對滯後，不過，她樂觀看待台灣ＡＩ產業發展「會追上來」。但她也說，足夠的空間、電力供應、電力成本等，這些競爭力都是業者正在努力、希望能夠突破的地方。

對於黃彥男的說法，數發部長林宜敬昨回應，數發部正推動ＡＩ算力中心ＢＯＯ（興建、擁有、營運）案，希望引導民間力量建立台灣算力中心，預期一年內台灣會有超過一萬片繪圖處理器（ＧＰＵ）算力，樂觀估計「數量可能明顯超過這個數字」。

不過，林宜敬指出，如果由全部由政府購買算力、免費提供產業使用，反而會破壞市場運作機制；他認為，應由民間提供算力服務給有需求的單位，這才會是健康的產業發展方向。

電力 徐秀蘭 算力

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