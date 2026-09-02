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衝刺AI！Google高層密訪台鏈 仁寶、廣達、鴻海等受惠

經濟日報／ 記者蘇嘉維鐘惠玲蕭君暉／台北報導
Google首席技術長暨AI基礎設施資深副總瓦赫達特（Amin Vahdat）來台參加國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026），不僅2日將首度在亞洲發表公開演講，也將密訪台灣供應鏈，洽談下一代TPU伺服器訂單。 歐新社
Google首席技術長暨AI基礎設施資深副總瓦赫達特（Amin Vahdat）來台參加國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026），不僅2日將首度在亞洲發表公開演講，也將密訪台灣供應鏈，洽談下一代TPU伺服器訂單。 歐新社

Google首席技術長暨AI基礎設施資深副總瓦赫達特（Amin Vahdat）來台參加國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026），不僅今（2）日將首度在亞洲發表公開演講，也將密訪台灣供應鏈，洽談下一代TPU伺服器訂單，仁寶（2324）、廣達、鴻海等均可望受惠。

對於Google高層到訪，遭點名的台廠均未回應。消息人士指出，瓦赫達特是Google的AI基礎設施與TPU開發實際負責人，直接向Google執行長皮查報告，在公司內部的地位與重要性可見一斑。

瓦赫達特將擔任今天半導體展開幕演說主講人，主題為「The Physics of Thought and the Architecture of Intelligence」（思想物理學與智能架構），分享從供電、每瓦效能、特定領域專用晶片、機架級整合到光互連網路架構，解析打造下一代AI基礎架構面臨的硬體基礎、封裝挑戰與系統設計。

消息人士指出，瓦赫達特此次來台，還有一個重要任務，就是密訪台灣供應鏈，洽談下一代張量處理器（TPU）伺服器訂單。

由於Google母公司字母（Alphabet）今年資本支出上修到1,950億美元至2,050億美元，較去年倍增，並暗示2027年還會顯著增加，因應算力供不應求，必須擴大對供應鏈釋出AI伺服器訂單，包括鴻海、仁寶、廣達等台廠都是重要夥伴，也是瓦赫達特重點接觸台廠，並持續開發下一代TPU產品。

針對Google TPU伺服器進度，鴻海不評論單一客戶，強調今年在ASIC專案取得新進展，導入新客戶，使得今年在ASIC市占率將大幅提高，未來客戶產品也會大幅參與。

鴻海統計，去年ASIC伺服器業績約占整體AI伺服器營收一成，今年上半年比重略高於去年全年，隨著下半年新產品陸續出貨，專案數量持續增加，預期ASIC出貨規模及獲利貢獻都將持續提升，鴻海對ASIC的市占率目標設定在四成以上。

仁寶則傳出將拿下TPU伺服器訂單，主攻L10／L11市場，跨入雲端服務供應商（CSP）的ASIC伺服器供應鏈，象徵仁寶在AI伺服器市場後來居上。法人估，仁寶相關訂單最快有望在明年開始明顯挹注業績，助益明年營運明顯優於今年。

法人指出，Google研發代號「Zebrafish」的新款TPU下半年開始於台積電投片量產，預計年底前陸續交貨到代工廠進行伺服器組裝。此外，Google也研發另一款代號「Sunfish」的TPU，有機會在同一時間量產。

Google的TPU是專為加速機器學習與AI工作負載而設計，2015年發展第一代產品，今年推出第八代主攻大規模預訓練的TPU 8t晶片，標榜與利用第七代Ironwood TPU進行大規模訓練相比，有高達2.7倍的性價比提升。此外，還有主打後訓練與推論功能最佳化的TPU 8i晶片，與上一代產品相比，可顯著減少核心在處理長上下文時的閒置時間。

Google 廣達 仁寶

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