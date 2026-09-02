聽新聞
0:00 / 0:00
環球晶：AI發展聚焦「兩力」在半導體業裡扮演兩個角色
環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（1）日表示，AI發展的最大關鍵是算力跟電力，但跟其他各國的電力情況比起來，台灣確實面臨的壓力比較大，且算力方面也有一定的壓力，好在每個企業都會尋找各種解決方案。
徐秀蘭昨日參加2026晶鏈高峰論壇。她指出，AI在半導體業裡扮演兩個角色，首先是帶動生意與市場需求的最大動能，其次可以導入公司研發、製造、採購、業務等面向。
同時，徐秀蘭指出，台灣半導體業生態系過去幾十年來，在半導體領域扮演「可信任的合作夥伴」最佳角色。當前遇到的挑戰愈來愈多，例如本來是兩岸分工，但可能因為情勢變更而改變，很多公司有很好的智慧處理，降低相關影響。
日前國際半導體產業協會（SEMI）成立半導體材料聯盟，徐秀蘭表示，一條鏈子的強度是取決於最弱的環節，而不是最強的部分；台灣半導體生態系要強，就是整個生態系都要強。台灣很多重要的材料公司做得非常好，但規模較小，不一定被看見，也不見得國際化，材料聯盟目的是希望讓更多優秀的公司被看到，就有機會與國際一線的材料大廠進行跨國合作。
談及環球晶在先進封裝與CPO相關領域布局，徐秀蘭說，過去矽晶圓都是用來製作元件，但去年起晶圓在先進封裝方面也開始有其角色，接下來會展示如方形晶圓、更大的碳化矽晶圓等產品。今年先進封裝應用相關對業績可預期出現貢獻。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。