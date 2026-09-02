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環球晶：AI發展聚焦「兩力」在半導體業裡扮演兩個角色

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
環球晶董事長徐秀蘭。記者曾學仁／攝影
環球晶董事長徐秀蘭。記者曾學仁／攝影

環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（1）日表示，AI發展的最大關鍵是算力跟電力，但跟其他各國的電力情況比起來，台灣確實面臨的壓力比較大，且算力方面也有一定的壓力，好在每個企業都會尋找各種解決方案。

徐秀蘭昨日參加2026晶鏈高峰論壇。她指出，AI在半導體業裡扮演兩個角色，首先是帶動生意與市場需求的最大動能，其次可以導入公司研發、製造、採購、業務等面向。

同時，徐秀蘭指出，台灣半導體業生態系過去幾十年來，在半導體領域扮演「可信任的合作夥伴」最佳角色。當前遇到的挑戰愈來愈多，例如本來是兩岸分工，但可能因為情勢變更而改變，很多公司有很好的智慧處理，降低相關影響。

日前國際半導體產業協會（SEMI）成立半導體材料聯盟，徐秀蘭表示，一條鏈子的強度是取決於最弱的環節，而不是最強的部分；台灣半導體生態系要強，就是整個生態系都要強。台灣很多重要的材料公司做得非常好，但規模較小，不一定被看見，也不見得國際化，材料聯盟目的是希望讓更多優秀的公司被看到，就有機會與國際一線的材料大廠進行跨國合作。

談及環球晶在先進封裝與CPO相關領域布局，徐秀蘭說，過去矽晶圓都是用來製作元件，但去年起晶圓在先進封裝方面也開始有其角色，接下來會展示如方形晶圓、更大的碳化矽晶圓等產品。今年先進封裝應用相關對業績可預期出現貢獻。

環球晶 算力 徐秀蘭

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