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半導體業近年受惠AI應用需求爆發 矽晶圓大成長值得期待

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體業近年受惠AI應用，需求爆發，半導體上游關鍵材料矽晶圓跟著成長，環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（1）日表示，預期未來兩年矽晶圓產業呈現雙位數百分比成長「值得期待」。

國際半導體產業協會（SEMI）近日預估，全球半導體材料市場今、明年將呈現雙位數百分比成長，連兩年以如此幅度增加實屬罕見。SEMI估計材料市場今年可達830億美元規模，明年進一步達920億美元，預期台灣明年在材料市場的占有率將達30％。

徐秀蘭昨日出席2026晶鏈高峰論壇，她受訪指出，矽晶圓迎來大幅成長有很高的可能性，因為客戶都在大規模擴廠，即使是舊廠尚未擴產，也投入去瓶頸工作，未來兩年，矽晶圓產業呈現雙位數百分比成長值得期待。

徐秀蘭進一步解釋，矽晶圓產業的雙位數百分比成長將會來自兩個面向，一是價格情況改善，第二是數量增加，也就是量與價都有所改進。

徐秀蘭認為，隨著技術演進，晶圓愈做愈難、愈特殊，現在還有方形晶圓與化合物半導體等，甚至本來晶圓不透光，現在有些還透光。晶圓變得比過去60年更複雜、有趣，但也更為挑戰。

矽晶圓 半導體 環球晶

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