可信 AI 黑客松共50隊角逐冠軍 Human ID 獲獎抱回5,000美元

由社團法人台灣區塊鏈愛好者協會（TABEI）主辦的「2026可信AI黑客松（Trustworthy AI Hackathon）」8月29日至31日於N24台北方舟舉行，共吸引50支隊伍報名、20隊晉級決選。經過兩天開發及8月31日Demo Day決選，最終由以零知識證明與MyData資料主權打造雙重身分系統的「Human ID」團隊獲得冠軍，抱回5,000美元獎金。

本屆黑客松以「你的Agent其實不是你的Agent」為核心命題，聚焦AI Agent在身分驗證、授權範圍、行動邊界、稽核軌跡及授權撤銷等信任議題。參賽團隊涵蓋AI工程、資安、區塊鏈開發、醫療、供應鏈及金融等領域，作品則運用DID/VC、vLEI、零知識證明及鏈上稽核等Web3技術。

本屆賽事共設六大命題，涵蓋製造貿易碳足跡與DPP資料流控制、電支金融隱私保護下的可疑行為偵測、醫療保險跨產業資料合作、政府服務憑證碎片化、移工數位信任與普惠金融，以及RBA供應鏈合規可驗證憑證。TABEI表示，相關命題產出歷經今年6月專家閉門座談及7月兩場產業座談會，希望讓技術方案對應實際產業需求。

TABEI理事長高崎鈞於開場致詞表示，活動初衷是打破產業間的資料孤島，以區塊鏈與密碼學技術作為跨領域合作的基礎建設。他指出，下一步是將密碼學數位信任與隱私計算等技術導入產業流程，透過「產業出題、黑客松解題」重新設計信任流程。

特邀貴賓、人工智慧科技基金會暨數位信任協會董事長詹婷怡（Nicole）表示，AI發展已進入「深水區」，企業正將AI從實驗工具轉變為核心的「企業代理人（Corporate Agent）」，因此數位信任基礎建設需涵蓋可驗證的身分及授權機制，並與多方利害關係人的治理模式及國際標準接軌。她指出，本屆評選重點不在技術炫技，而在方案是否能解決產業問題，以及信任設計能否落地。

大會並與國際組織GLEIF聯名頒發「可信AI治理創新貢獻獎」，表彰中華民國數位金融及資料保護協會理事長翁仲和在醫療與保險產業推動數位信任的貢獻。翁仲和於專題演講中表示，AI風險型態已從生成式AI的「說錯話」，轉向AI Agent時代的「做錯事」，因Agent可自主呼叫工具及觸發交易，風險也隨之提高。他引述調查指出，71%的企業聲稱已使用AI Agent，但僅11%真正部署於生產環境，並認為企業不敢放手是其中原因之一。

翁仲和提出可信AI Agent治理的三項技術支柱，包括密碼學可驗證的身分（Identity）、透過行為評分與級聯熔斷建立的邊界（Boundary），以及防篡改稽核鏈上的證據（Evidence）。

本屆Demo Day由評審長及9位來自學界、醫療、顧問、科技、投資與專業服務領域的評審組成評審團，評分標準包括產業應用場景契合度35%、可信技術導入可行性25%、簡報與Demo呈現25%，以及問題洞察與創意15%。

最終，Human ID以AI對AI（A2A）時代的身分偽冒問題為切入點，提出「Human ID」（自然人驗證）與「Agent ID」（企業與機器人識別）雙重身分系統，並結合零知識證明與MyData資料主權設計，獲得冠軍及5,000美元獎金。團隊表示，已就核心概念向美國申請臨時專利。

亞軍各獲得2,000美元，由BuLuanPay、碳數據搞剛三劍客獲獎。BuLuanPay針對跨境報關流程打造可信協作層，以vLEI驗證企業與簽署者身分，並由AI Agent自動比對報關文件一致性；碳數據搞剛三劍客則開發碳排放資料「預審查」工具，以雙邊SaaS模式協助企業於正式查驗前整合資料、查漏補缺。

季軍各獲得1,000美元，由AI-LocalKing、Stable Book、NewJeans always five得獎。AI-LocalKing打造ESG報告生成AI Agent「Baro」；Stable Book提出紡織供應鏈碳資料揭露方案；NewJeans always five則聚焦AI Agent抗造假攻防。

特別獎各1,000美元，獲獎者為區塊不只一塊、守天使。區塊不只一塊以AI重建碎片化時間軸，打造跨機關風險雷達；守天使則以學貸申請為場景，設計雙代理五層驗證機制，結合MyData與數位憑證皮夾。

其他入圍作品則涵蓋企業虛擬資產金庫的動態信任分數管理、政府資料授權的透明登記機制、移工理賠平台及跨境KYC防詐設計等應用。

本屆賽事並邀集Aiworks、BSOS、博士旺創新及白帽駭客社群等領域專家擔任輔導業師（Mentor），於賽前工作坊及兩天賽程提供諮詢，協助參賽團隊從產業痛點、信任機制設計及資安攻防等面向完善方案。

本屆黑客松為國發會「可信AI經濟結合隱私計算與信任科技之政策研究計畫」的一環。TABEI表示，賽事目標之一是以國際標準為基礎打造台灣DPI（Digital Public Infrastructure，數位公共建設）雛形，對接國際可互通的身分驗證機制。

TABEI指出，移工因缺乏本國身分證與自然人憑證，面臨跨境信任難題，因此「移工經濟」也是本屆賽事所關注的應用場景之一。本屆黑客松優秀成果預計於11月舉辦的「第十一屆區塊鏈愛好者年會」發表，並收錄於年度政策白皮書。