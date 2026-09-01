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神盾旗下安格、迅杰於SEMICON展示AI跨平台無人機與機器人應用
神盾集團於2至4日參與 SEMICON Taiwan 2026，攜手旗下迅杰科技與安格科技，展示從半導體技術延伸至 AI 感知、智慧飛行與智慧機器人的創新應用。透過晶片、感測、AI 軟體與系統整合，持續推進 AI 從數位運算走向真實物理環境，讓機器具備感知、理解、決策與行動能力。
迅杰以「AI 智慧無人機」為主軸，展示無人機 AI 系統、關鍵模組與衛星 IoT Dongle。針對遠距通訊需求，衛星 IoT Dongle 可突破地面網路覆蓋限制，將任務延伸至偏遠或通訊受限場域。在自主飛行方面，迅杰與策略夥伴共同推進整合開發，透過模擬環境訓練 WorldModel，並與三軸增穩雲台相機模組整合，使無人機具備環境感知與自主任務規劃能力，從「看得見」走向「看得懂」，建構無人機的「開放中樞平台」，透過共通軟體架構串接不同飛行系統，讓各項智慧功能模組化部署，加速自主應用靈活導入多元任務。
安格則以「AI 之眼」為核心，透過視覺感知與數位孿生技術，讓智慧機械從「看見」進一步理解環境、物體與人體動作，並結合 Neocore 機器人控制軟體，將感知與動作資訊轉化為實際的機器控制。現場將透過無人機、機械手臂、AMR 與機器人等平台，呈現人體動作同步、遠端機器人操作及多機協作等應用，展現從感知、理解到學習與行動的智慧機器技術。
透過迅杰與安格在智慧飛行、AI 視覺及智慧機器領域的布局，神盾集團持續串聯 IC設計、AI 軟體與系統應用能力，拓展自主飛行、智慧製造、巡檢、物流及遠端作業等應用，推動 AI 技術進一步落地至真實世界。
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