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神盾旗下安格、迅杰於SEMICON展示AI跨平台無人機與機器人應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
神盾旗下安格、迅杰於 SEMICON 2026 展示 AI 跨平台無人機與機器人應用。圖／神盾提供
神盾旗下安格、迅杰於 SEMICON 2026 展示 AI 跨平台無人機與機器人應用。圖／神盾提供

神盾集團於2至4日參與 SEMICON Taiwan 2026，攜手旗下迅杰科技與安格科技，展示從半導體技術延伸至 AI 感知、智慧飛行與智慧機器人的創新應用。透過晶片、感測、AI 軟體與系統整合，持續推進 AI 從數位運算走向真實物理環境，讓機器具備感知、理解、決策與行動能力。

迅杰以「AI 智慧無人機」為主軸，展示無人機 AI 系統、關鍵模組與衛星 IoT Dongle。針對遠距通訊需求，衛星 IoT Dongle 可突破地面網路覆蓋限制，將任務延伸至偏遠或通訊受限場域。在自主飛行方面，迅杰與策略夥伴共同推進整合開發，透過模擬環境訓練 WorldModel，並與三軸增穩雲台相機模組整合，使無人機具備環境感知與自主任務規劃能力，從「看得見」走向「看得懂」，建構無人機的「開放中樞平台」，透過共通軟體架構串接不同飛行系統，讓各項智慧功能模組化部署，加速自主應用靈活導入多元任務。

安格則以「AI 之眼」為核心，透過視覺感知與數位孿生技術，讓智慧機械從「看見」進一步理解環境、物體與人體動作，並結合 Neocore 機器人控制軟體，將感知與動作資訊轉化為實際的機器控制。現場將透過無人機、機械手臂、AMR 與機器人等平台，呈現人體動作同步、遠端機器人操作及多機協作等應用，展現從感知、理解到學習與行動的智慧機器技術。

透過迅杰與安格在智慧飛行、AI 視覺及智慧機器領域的布局，神盾集團持續串聯 IC設計、AI 軟體與系統應用能力，拓展自主飛行、智慧製造、巡檢、物流及遠端作業等應用，推動 AI 技術進一步落地至真實世界。

神盾 迅杰 無人機

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