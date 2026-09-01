快訊

最大韭菜？聯發科漲停前 皇翔建設處分175張、損失1475萬元

輪胎壓到槽化線到底罰不罰？這條路一天開上百單 交通部明定「跨越」定義

查無偷拍事證不起訴 愛爾麗高雄店針孔疑雲…檢方簽結

聽新聞
0:00 / 0:00

美商Indium於SEMICON大秀AI材料解方 助力先進封裝突破瓶頸

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Indium總裁暨執行長Ross Berntson今日展示其核心銦材料，在先進封裝扮演極為關鍵角色，更是AI晶片效能提升關鍵推手。記者簡永祥／攝影
Indium總裁暨執行長Ross Berntson今日展示其核心銦材料，在先進封裝扮演極為關鍵角色，更是AI晶片效能提升關鍵推手。記者簡永祥／攝影

隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）持續推動半導體技術創新，產業所面臨的挑戰已不再只是打造效能更強大的晶片。日益複雜的封裝、更高的功率密度、更嚴格的熱管理要求，以及對更快速、更具成本效益製造流程的需求，使系統層級效能與更廣泛的製造生態系成為下一代AI發展的關鍵。

在SEMICON Taiwan 2026期間，全球最大銦材料公司美商銦泰公司（Indium）將展示其經過實際驗證的材料技術，協助製造商因應這些挑戰。這些成熟且可投入量產的解決方案，可協助縮短產品上市時間、提高良率，並支援產業持續優化功耗、效能、面積與成本（Power, Performance, Area and Cost，PPAC）。

Indium總裁暨執行長Ross Berntson今日在開展前受訪時表示，台灣正處於這波轉型的核心，其半導體生態系涵蓋先進晶圓廠、封測廠（OSAT）、OEM廠商、系統製造商，以及持續發展的先進封裝基礎設施。隨著AI架構日益複雜，能否有效整合生態系各個環節，對於成功推動AI技術發展也愈加重要。

他說：「半導體產業的發展已不能只著眼於晶片本身。下一代AI有賴整個系統協同運作，從封裝與互連、熱管理、電力傳輸到製造，缺一不可。經過量產驗證且具備規模化生產能力的材料，能夠在良率、產品上市時間及整體系統效能方面帶來實質助益。」

Indium 將在今年的SEMICON Taiwan展示一系列材料技術，以因應異質整合所面臨的關鍵挑戰。此次展出的技術包括用於細間距微凸塊覆晶組裝的材料，包括WS-641，以及支援植球（ball attachment）與去離子水（DI water）清洗製程的解決方案。公司也將展示已取得專利的Durafuse LT焊料合金技術，適用於對可靠性與翹曲控制要求日益提高的高難度細間距應用。

另外，Indium 也將展示經過驗證的回焊型焊料導熱介面材料（sTIM）解決方案，包括針對空洞（voiding）問題所設計的技術，以及可壓縮式TIM與液態金屬解決方案。因Indium在銦、鎵、鍺等關鍵材料方面具備成熟且持續擴充的供應能力，為這些解決方案提供穩定支援。

Ross Berntson指出，Indium的熱管理技術可協助提升熱傳效率，同時因應翹曲以及功率循環（power cycling）下的可靠性等機械性挑戰。他強調，這些技術反映出一項更廣泛的產業轉變：材料已不再只是個別製造流程中的組成要素，而是日益影響良率、可靠性、生產可行性、產品上市時間，以及系統層級的PPAC效能。

材料 晶片 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI封裝、散熱需求升溫 美材料大廠攻先進封裝熱管理

SEMICON Taiwan：創浦展示次世代AI晶片整合式冷卻技術

群創布局 FOPLP 關鍵技術 搶攻 AI 商機

友達智慧服務亮相SEMICON Taiwan 宇沛永續助半導體產業強化競爭力

相關新聞

曾馨瑩同框郭台銘照 神級凍齡、S曲線驚艷外國網友：孫女還妻子？

鴻海集團創辦人郭台銘和高爾夫女球友的緋聞鬧得滿城風雨，不過妻子曾馨瑩上月30日，仍曬出2人共同現身蘋果前執行長庫克（Tim Cook）在加州退休派對的照片。2人同框庫克的照片...

陳其邁證實台積電將進駐白埔產業園區 建半導體供應鏈基地

高雄白埔產業園區展開規畫，市長陳其邁今天下午在議會答詢時證實，高市府與經濟部、台積電一起合作，將在白埔園區建立半導體先進封裝設備供應鏈基地，其中25公頃產業用地提供台積電與相關供應鏈進駐，第一期招商已經額滿，預計9月動工。未來結合台積電、金工中心推動驗證、檢測及數位雙生技術升級，切入高附加價值的半導體設備供應鏈。

雙鴻切入VR水冷板供應鏈 董座林育申：今、明年業績非常樂觀

AI水冷散熱大廠雙鴻（3324）1日舉辦新總部啟用記者會，董事長林育申表示，公司近期已正式切入輝達（NVIDIA）VR系列水冷板供應鏈，估計9月底、10月初開始出貨，加上其他CSP客戶的專案都即將開始量產出貨，預估第4季將是全年營運高峰，而明年營運則比今年更加暢旺。

美商Indium於SEMICON大秀AI材料解方 助力先進封裝突破瓶頸

隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）持續推動半導體技術創新，產業所面臨的挑戰已不再只是打造效能更強大的晶片。日益複雜的封裝、更高的功率密度、更嚴格的熱管理要求，以及對更快速、更具成本效益製造流程的需求，使系統層級效能與更廣泛的製造生態系成為下一代AI發展的關鍵。

AI晶片需求強勁 創浦：兩年內EUV雷射產出能力增至三倍

AI、高效能運算（HPC）及資料中心基礎建設持續推升先進製程需求，全球半導體設備供應鏈同步擴充產能。德國雷射設備大廠創浦（TRUMPF）首席技術長（CTO）Berthold Schmidt今日在SEMICON Taiwan開展前夕受訪表示，公司對半導體市場展望維持高度正向，AI、HPC與資料中心帶來的先進半導體需求，未來數年仍將維持「結構性強勁成長」，為因應客戶需求，創浦正在擴大EUV雷射系統產能，未來兩年內將把產出能力提高至目前的三倍。

SEMICON Taiwan：創浦展示次世代AI晶片整合式冷卻技術

全球半導體關鍵設備供應商創浦（TRUMPF）今日宣布將於國際半導體展 (SEMICON Taiwan) 首度展示一項全新的超短脈衝雷射應用，可實現 AI 晶片內部整合式冷卻系統的工業化生產。這也是創浦因應AI晶片追求兼具更小、更強及更省電所推出一項全新應用技術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。