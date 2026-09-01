美商Indium於SEMICON大秀AI材料解方 助力先進封裝突破瓶頸

隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）持續推動半導體技術創新，產業所面臨的挑戰已不再只是打造效能更強大的晶片。日益複雜的封裝、更高的功率密度、更嚴格的熱管理要求，以及對更快速、更具成本效益製造流程的需求，使系統層級效能與更廣泛的製造生態系成為下一代AI發展的關鍵。

在SEMICON Taiwan 2026期間，全球最大銦材料公司美商銦泰公司（Indium）將展示其經過實際驗證的材料技術，協助製造商因應這些挑戰。這些成熟且可投入量產的解決方案，可協助縮短產品上市時間、提高良率，並支援產業持續優化功耗、效能、面積與成本（Power, Performance, Area and Cost，PPAC）。

Indium總裁暨執行長Ross Berntson今日在開展前受訪時表示，台灣正處於這波轉型的核心，其半導體生態系涵蓋先進晶圓廠、封測廠（OSAT）、OEM廠商、系統製造商，以及持續發展的先進封裝基礎設施。隨著AI架構日益複雜，能否有效整合生態系各個環節，對於成功推動AI技術發展也愈加重要。

他說：「半導體產業的發展已不能只著眼於晶片本身。下一代AI有賴整個系統協同運作，從封裝與互連、熱管理、電力傳輸到製造，缺一不可。經過量產驗證且具備規模化生產能力的材料，能夠在良率、產品上市時間及整體系統效能方面帶來實質助益。」

Indium 將在今年的SEMICON Taiwan展示一系列材料技術，以因應異質整合所面臨的關鍵挑戰。此次展出的技術包括用於細間距微凸塊覆晶組裝的材料，包括WS-641，以及支援植球（ball attachment）與去離子水（DI water）清洗製程的解決方案。公司也將展示已取得專利的Durafuse LT焊料合金技術，適用於對可靠性與翹曲控制要求日益提高的高難度細間距應用。

另外，Indium 也將展示經過驗證的回焊型焊料導熱介面材料（sTIM）解決方案，包括針對空洞（voiding）問題所設計的技術，以及可壓縮式TIM與液態金屬解決方案。因Indium在銦、鎵、鍺等關鍵材料方面具備成熟且持續擴充的供應能力，為這些解決方案提供穩定支援。

Ross Berntson指出，Indium的熱管理技術可協助提升熱傳效率，同時因應翹曲以及功率循環（power cycling）下的可靠性等機械性挑戰。他強調，這些技術反映出一項更廣泛的產業轉變：材料已不再只是個別製造流程中的組成要素，而是日益影響良率、可靠性、生產可行性、產品上市時間，以及系統層級的PPAC效能。