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兆捷科技SEMICON Taiwan 2026秀高階電子特氣實力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
兆捷科技董事長高啟全。聯合報系資料照
兆捷科技董事長高啟全。聯合報系資料照

專業電子特殊氣體供應商兆捷科技（6959）參與全球半導體產業年度盛事SEMICON Taiwan 2026國際半導體展，於南港展覽館2館4樓S8143攤位，展出離子植入氣體、清潔氣體、薄膜沉積氣體及雷射氣體等四大高階電子特殊氣體產品線，展現公司在半導體關鍵材料領域的領先技術實力，以及推動台灣半導體關鍵原料自主化的成果。

兆捷長期深耕半導體電子特殊氣體領域，聚焦先進製程所需的高階電子特氣產品開發，為目前台灣唯一具備高精密佈植、雷射、清潔蝕刻及薄膜等四大類氣體先進生產技術的專業供應商，提供穩定、高品質的電子特殊氣體原料，成為半導體產業的重要支柱。

兆捷指出，離子植入為晶圓製造關鍵製程之一，隨半導體先進製程持續演進，客戶對氣體純度、穩定性、安全性及品質控制要求日益提高，帶動高階佈植氣體產品規格持續升級，而兆捷深耕佈植氣體領域多年，具備完整電子特殊氣體產品開發及供應能力，並持續依據客戶先進製程需求開發新產品，透過既有產品擴大供應、新產品陸續導入，逐步提高單一客戶的產品滲透率及供應比重。

此次SEMICON Taiwan 2026，兆捷同步展出離子植入氣體負壓鋼瓶技術，由於半導體製程使用的部分電子特殊氣體具有高毒性、高腐蝕性及易爆等特性，對氣體儲存、運輸、充填及使用安全要求極高。兆捷透過負壓容器、精密配氣及專利安全防護技術閥件，降低高風險氣體於供應及使用過程中的潛在風險，並強化從生產、儲運到客戶端使用的安全管理，兼顧先進製程所需的高純度、高穩定性與高安全性需求。

半導體 科技 先進製程

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