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AI晶片需求強勁 創浦：兩年內EUV雷射產出能力增至三倍

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣成為全球AI晶片生產重鎮，創浦首席技術長Berthold Schmidt（左三）率決策團隊參加SEMICON Taiwan，並宣布加碼投資台灣。圖／創浦提供
台灣成為全球AI晶片生產重鎮，創浦首席技術長Berthold Schmidt（左三）率決策團隊參加SEMICON Taiwan，並宣布加碼投資台灣。圖／創浦提供

AI、高效能運算（HPC）及資料中心基礎建設持續推升先進製程需求，全球半導體設備供應鏈同步擴充產能。德國雷射設備大廠創浦（TRUMPF）首席技術長（CTO）Berthold Schmidt今日在SEMICON Taiwan開展前夕受訪表示，公司對半導體市場展望維持高度正向，AI、HPC與資料中心帶來的先進半導體需求，未來數年仍將維持「結構性強勁成長」，為因應客戶需求，創浦正在擴大EUV雷射系統產能，未來兩年內將把產出能力提高至目前的三倍。

由於創浦是ASML EUV微影設備雷射光源獨家供應商，從其擴充的情況，已預告EUV設備在台美日晶圓廠及記憶體大廠擴大資本支出下，也同步展開歷年最大手筆擴增雷射光源產能。

Schmidt指出，半導體產業過去很長一段時間都把焦點放在電晶體微縮，但已不再是產業唯一必須解決的問題。AI快速發展後，晶片不僅需要更高運算效能，同時面臨資料傳輸、能源效率、散熱以及複雜半導體系統製造等多重挑戰。

就先進半導體製造而言，Schmidt表示，創浦對市場長期發展仍相當樂觀，AI、HPC以及資料中心基礎建設持續創造對先進半導體的強勁需求，公司預期這股需求未來數年仍會保持「structurally strong（結構性強勁）」。

為支援市場成長，Schmidt透露，創浦正在擴充EUV雷射系統的產出能力，「未來兩年內提高至目前的3倍」，成為這次針對AI半導體需求所提出最明確的擴產訊號。

EUV曝光是先進製程持續微縮的重要技術，創浦與ASML長期合作，由創浦提供高功率雷射系統，透過雷射轟擊錫滴產生電漿，進而形成波長13.5奈米的EUV光源。創浦表示，正持續與ASML合作提升EUV系統的功率、能源效率及可維護性，目標則是進一步改善晶圓廠生產力並降低每片晶圓成本。

針對下一世代High-NA EUV（高數值孔徑極紫外光微影），Schmidt認為，High-NA將成為最先進、最具挑戰製程層的重要新增技術，但這並不代表現有Low-NA EUV（低數值孔徑EUV）將快速退場。

他強調，Low-NA EUV未來很多年仍將是先進半導體製造的「workhorse（主力技術）」。換言之，未來EUV市場並非High-NA全面取代Low-NA，而是High-NA逐步切入最先進、最困難的製程層，Low-NA則持續承擔大量先進製程生產任務。

創浦近期也已完成新一代EUV高能雷射開發並展開量產準備，持續提高系統功率、可靠度及能源效率。Schmidt表示，產業未來仍會持續投資先進製程，設備商則必須同步提高生產力，尤其降低Cost per Wafer（每片晶圓成本），才能支撐下一階段半導體製造的經濟效益。

創浦首席技術長Berthold Schmidt說，AI、HPC與資料中心帶來的先進半導體需求，未來數年仍將維持「結構性強勁成長」，創浦計畫將EUV雷射系統產能，在兩年內力提高至目前的三倍。圖／創浦提供
創浦首席技術長Berthold Schmidt說，AI、HPC與資料中心帶來的先進半導體需求，未來數年仍將維持「結構性強勁成長」，創浦計畫將EUV雷射系統產能，在兩年內力提高至目前的三倍。圖／創浦提供

半導體 晶片 先進製程

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