李長榮先進材料於SEMICON Taiwan 發表先進封裝濕式製程解方
李長榮先進材料今日表示，公司於2026 國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）異質整合國際高峰論壇中，發表為高密度互連製程打造的關鍵濕式化學解決方案，涵蓋多功能型蝕刻液（Etchant）、解鍵合除膠劑（DB Remover）與助焊劑清潔劑（Flux Cleaner），微細結構清洗方案，協助客戶突破製程良率瓶頸。
李長榮先進材料董事長趙繁明表示，該公司從客戶實際製程條件出發，結合電子級化學品與先進配方研發能力，分別從簡化金屬蝕刻流程及提升清洗潔淨度切入，依不同材料組合、封裝結構及製程條件開發相應方案，為先進封裝與新世代運算發展提供所需的關鍵材料基礎。
該公司表示，旗下多功能型蝕刻液，可使用單一藥液完成銅、錫銀合金的蝕刻，同時兼顧高選擇比、高穩定性與長效保存特性。相較於市面常見產品，本產品採用不含雙氧水的單一劑型設計，保存期限較長，可避免雙氧水失效導致整槽藥液報廢，同時無須 AB 劑混合、線上加料或配置第二座藥液槽，大幅降低藥液管理與設備維護負擔。並指出，在協助客戶簡化製程、降低管理成本的同時，更成功將產品良率提升至 99%，解決原有製程瓶頸，提升產品良率與整體製程穩定性。
解鍵合除膠劑（DB Remover）與助焊劑清潔劑（Flux Cleaner）濕式化學品，則分別協助客戶提升解鍵合（Debond）後的去膠效率，以及改善微細結構中的助焊劑（Flux）清洗能力。李長榮先進材料指出，DB Remover 最大特色，在於可透過單一道清洗液完成離型層（Release Layer）與黏著層（Adhesive Layer）的去除，不需依不同材料切換藥液，有效降低製程複雜度及設備需求。
至於Flux Cleaner則具備高滲透性、高助焊劑移除效率及優異的金屬相容性，可適用於間距小於 100 μm 的微凸塊結構，同時避免腐蝕錫銀合金（SnAg）、銅柱（Cu Pillar）等金屬材料。
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