快訊

最大韭菜？聯發科漲停前 皇翔建設處分175張、損失1475萬元

輪胎壓到槽化線到底罰不罰？這條路一天開上百單 交通部明定「跨越」定義

查無偷拍事證不起訴 愛爾麗高雄店針孔疑雲…檢方簽結

聽新聞
0:00 / 0:00

李長榮先進材料於SEMICON Taiwan 發表先進封裝濕式製程解方

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

李長榮先進材料今日表示，公司於2026 國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）異質整合國際高峰論壇中，發表為高密度互連製程打造的關鍵濕式化學解決方案，涵蓋多功能型蝕刻液（Etchant）、解鍵合除膠劑（DB Remover）與助焊劑清潔劑（Flux Cleaner），微細結構清洗方案，協助客戶突破製程良率瓶頸。

李長榮先進材料董事長趙繁明表示，該公司從客戶實際製程條件出發，結合電子級化學品與先進配方研發能力，分別從簡化金屬蝕刻流程及提升清洗潔淨度切入，依不同材料組合、封裝結構及製程條件開發相應方案，為先進封裝與新世代運算發展提供所需的關鍵材料基礎。

該公司表示，旗下多功能型蝕刻液，可使用單一藥液完成銅、錫銀合金的蝕刻，同時兼顧高選擇比、高穩定性與長效保存特性。相較於市面常見產品，本產品採用不含雙氧水的單一劑型設計，保存期限較長，可避免雙氧水失效導致整槽藥液報廢，同時無須 AB 劑混合、線上加料或配置第二座藥液槽，大幅降低藥液管理與設備維護負擔。並指出，在協助客戶簡化製程、降低管理成本的同時，更成功將產品良率提升至 99%，解決原有製程瓶頸，提升產品良率與整體製程穩定性。

解鍵合除膠劑（DB Remover）與助焊劑清潔劑（Flux Cleaner）濕式化學品，則分別協助客戶提升解鍵合（Debond）後的去膠效率，以及改善微細結構中的助焊劑（Flux）清洗能力。李長榮先進材料指出，DB Remover 最大特色，在於可透過單一道清洗液完成離型層（Release Layer）與黏著層（Adhesive Layer）的去除，不需依不同材料切換藥液，有效降低製程複雜度及設備需求。

至於Flux Cleaner則具備高滲透性、高助焊劑移除效率及優異的金屬相容性，可適用於間距小於 100 μm 的微凸塊結構，同時避免腐蝕錫銀合金（SnAg）、銅柱（Cu Pillar）等金屬材料。

製程 材料

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

柏騰攜手晶成參加SEMICON 展示鈦銅種子層鍍膜技術攻先進封裝

SEMICON Taiwan：創浦展示次世代AI晶片整合式冷卻技術

AI封裝、散熱需求升溫 美材料大廠攻先進封裝熱管理

SEMICON先進製程論壇解析：ASML與蔡司突破1nm光學極限 ASM以原子級ALD構築3D封裝世代

相關新聞

曾馨瑩同框郭台銘照 神級凍齡、S曲線驚艷外國網友：孫女還妻子？

鴻海集團創辦人郭台銘和高爾夫女球友的緋聞鬧得滿城風雨，不過妻子曾馨瑩上月30日，仍曬出2人共同現身蘋果前執行長庫克（Tim Cook）在加州退休派對的照片。2人同框庫克的照片...

陳其邁證實台積電將進駐白埔產業園區 建半導體供應鏈基地

高雄白埔產業園區展開規畫，市長陳其邁今天下午在議會答詢時證實，高市府與經濟部、台積電一起合作，將在白埔園區建立半導體先進封裝設備供應鏈基地，其中25公頃產業用地提供台積電與相關供應鏈進駐，第一期招商已經額滿，預計9月動工。未來結合台積電、金工中心推動驗證、檢測及數位雙生技術升級，切入高附加價值的半導體設備供應鏈。

雙鴻切入VR水冷板供應鏈 董座林育申：今、明年業績非常樂觀

AI水冷散熱大廠雙鴻（3324）1日舉辦新總部啟用記者會，董事長林育申表示，公司近期已正式切入輝達（NVIDIA）VR系列水冷板供應鏈，估計9月底、10月初開始出貨，加上其他CSP客戶的專案都即將開始量產出貨，預估第4季將是全年營運高峰，而明年營運則比今年更加暢旺。

美商Indium於SEMICON大秀AI材料解方 助力先進封裝突破瓶頸

隨著人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）持續推動半導體技術創新，產業所面臨的挑戰已不再只是打造效能更強大的晶片。日益複雜的封裝、更高的功率密度、更嚴格的熱管理要求，以及對更快速、更具成本效益製造流程的需求，使系統層級效能與更廣泛的製造生態系成為下一代AI發展的關鍵。

AI晶片需求強勁 創浦：兩年內EUV雷射產出能力增至三倍

AI、高效能運算（HPC）及資料中心基礎建設持續推升先進製程需求，全球半導體設備供應鏈同步擴充產能。德國雷射設備大廠創浦（TRUMPF）首席技術長（CTO）Berthold Schmidt今日在SEMICON Taiwan開展前夕受訪表示，公司對半導體市場展望維持高度正向，AI、HPC與資料中心帶來的先進半導體需求，未來數年仍將維持「結構性強勁成長」，為因應客戶需求，創浦正在擴大EUV雷射系統產能，未來兩年內將把產出能力提高至目前的三倍。

SEMICON Taiwan：創浦展示次世代AI晶片整合式冷卻技術

全球半導體關鍵設備供應商創浦（TRUMPF）今日宣布將於國際半導體展 (SEMICON Taiwan) 首度展示一項全新的超短脈衝雷射應用，可實現 AI 晶片內部整合式冷卻系統的工業化生產。這也是創浦因應AI晶片追求兼具更小、更強及更省電所推出一項全新應用技術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。