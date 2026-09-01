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郭紹儀連任紡拓會董事長 新任期搶攻AI、低碳商機
紡拓會第18屆第1次董事會1日下午於台北晶華酒店召開，董事會成員一致推選郭紹儀連任董事長，副董事長則由代表紡織上、中、下游產業的蘇百煌、黃莊芳容及吳道昌擔任。郭紹儀表示，新任期將進一步整合產業鏈力量，積極爭取政府支持，並聚焦低碳永續、高值化研發、全球市場布局及AI應用等方向，強化台灣紡織產業競爭力。
紡拓會指出，過去三年全球經貿環境快速變動，地緣政治衝突、各國關稅政策調整、生產營運成本上升，加上國際市場競爭加劇，國內紡織產業面臨多重挑戰。郭紹儀自2023年9月擔任董事長以來，帶領紡拓會因應國際局勢變化，推動產業升級轉型，同時協助業者拓展海外市場、尋找新的發展機會。
郭紹儀此次獲推選連任，他表示，面對國際經貿環境持續變化、綠色淨零趨勢加速，以及國際品牌對快速、彈性供應鏈的需求日益提高，都是台灣紡織產業現階段必須積極面對的重要課題。
展望新任期，郭紹儀指出，紡拓會將進一步整合上、中、下游產業鏈力量，並積極爭取政府支持及更多資源，持續推動低碳永續及高值化研發，同時擴大全球市場布局，提升業者面對地緣政治及供應鏈風險的應變能力。
此外，隨著AI快速發展，紡拓會也將協助產業掌握AI帶來的新機會，透過新科技應用為紡織產業注入創新動能，推動產業轉型升級，進一步提升台灣紡織業在全球市場的競爭力。
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