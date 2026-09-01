台積電主動培養歐洲先進晶片需求 侯永清：先讓新創站穩、再談在地化

台積電（2330）資深副總經理暨副共同營運長侯永清表示，歐洲發展先進半導體不能只靠補貼，也不宜在新創規模尚小時，就要求全面在地化，否則高昂成本將削弱產品競爭力。台積電已在歐洲設立專責團隊並保留部分產能，希望先讓新創站穩市場，再分階段推進供應鏈韌性。

侯永清1日出席2026年歐盟投資論壇座談指出，新創要成功，除了選對2奈米或3奈米製程，也要考量封裝、記憶體及晶片堆疊方式。台積電已設立專門計畫支援小型客戶，避免產能全數流向大型業者。

不同於過去等待市場成形，台積電目前採取更積極的方式，主動協助歐洲創造需求。侯永清表示，當地近來開始出現投入3奈米、資料中心及AI晶片設計的新創，台積電除提供設計團隊與訓練，也開放多專案晶圓（MPW）及晶圓資源，協助業者提高首次投片成功機會。

台積電也從人才及設計端培養需求，已將訓練教材分享給歐洲80所大學，與150名教授合作，截至今年夏季已有1,200名學生完成訓練，並在慕尼黑設立設計中心，直接支援當地客戶。侯永清表示，當產品與系統成功後，才能進一步創造需求，帶動更多業務及投資。

不過，歐洲先進製程需求距離支撐大型投資仍有一段距離。侯永清指出，歐洲到2040年7奈米以下晶圓總產量預估約30萬片；以一座先進晶圓廠月產約2萬片、年產約25萬片估算，僅相當於一座多一點的晶圓廠。

他直言，若只興建一座先進晶圓廠，成本高、效率也不理想。歐洲必須創造更多在地需求，或吸引其他地區客戶承諾在當地生產；台積電是否投入更先進製程，也取決於需求是否真實，以及客戶能否提出長期承諾。

台積電德國德勒斯登28／22奈米廠主要支援歐洲汽車客戶，目前進度符合計畫，也已有客戶承諾支撐產能利用，台積電對後續營運具有高度信心。

談及海外設廠，侯永清歸納四項問題，包括長期需求、土地、水電與人才等基礎條件、法規及補貼。補貼只能降低前期建廠門檻，無法取代長期需求；台灣科學園區則透過園區內的政府窗口，協助企業處理跨部門問題，相關經驗也可用於支援供應鏈海外布局。