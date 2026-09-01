AI封裝、散熱需求升溫 美材料大廠攻先進封裝熱管理
AI晶片功耗與封裝複雜度持續攀升，材料也從製程配角走向影響系統效能的關鍵。美國材料大廠銦泰公司（Indium Corporation）總裁暨執行長Ross Berntson 1日表示，下一代AI不能只著眼於晶片本身，從封裝、互連、熱管理到電力傳輸都必須同步升級；他並指出，Indium Corporation為全球最大的銦生產商，正持續擴充銦、鎵、鍺等關鍵材料供應能力，瞄準AI先進封裝及散熱需求。
Indium Corporation此次參與SEMICON Taiwan 2026，將展示先進封裝、熱管理及高效能電子製造相關材料。隨台灣從晶圓製造、封測、OEM到系統製造形成完整半導體生態系，公司認為，AI架構愈來愈複雜後，材料能否順利量產並串接各製造環節，已直接影響良率、上市時程及整體系統效能。
Berntson指出，過去半導體競爭較聚焦晶片效能，如今更高功率密度、複雜封裝及散熱要求，使挑戰擴大到整個系統。材料除了要有性能，更必須經過實際製造驗證，具備量產與擴產能力，才能真正縮短產品上市時間並提高良率。
在先進封裝方面，Indium Corporation此次將展出用於細間距微凸塊覆晶組裝的WS-641，以及植球與去離子水清洗製程材料，另包括專利Durafuse LT焊料合金技術，鎖定細間距封裝日益提高的可靠性及翹曲控制需求。
散熱則是另一大布局重點。隨AI晶片功率密度提高、接合層厚度縮小，公司將展示回焊型焊料導熱介面材料（sTIM）、可壓縮式TIM及液態金屬等方案，並針對空洞、翹曲及功率循環可靠性等問題提出材料解決方案。
Berntson表示，隨AI系統逐步導入液冷，半導體元件與冷板之間的熱傳介面也愈來愈重要。材料的角色已不只是單一製程耗材，而是直接牽動良率、可靠性、生產可行性，以及功耗、效能、面積與成本（PPAC）。
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