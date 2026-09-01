旺宏發布2025年度永續報告書 深化低碳布局、品質管理與人才發展

旺宏電子近日發佈《2025年度永續報告書》，展現過去一年持續深化永續經營策略，呈現於低碳布局、產品創新暨品質管理以及厚植人才發展的具體實踐成果。

溫室氣體排放量超越減量目標 資源循環成效再提升

旺宏2025年投入約新台幣7.8億元於環境安全衛生，2018年至2025年累計節能約60,335千度。2025年溫室氣體排放量較前一年減少19.8%，較溫室氣體排放基線BAU（Business as Usual）排放量減少32%，超越原訂減少20%的減量目標。此外，旺宏再次榮獲天下雜誌認可符合「企業減碳溫度計」1.5°C溫控成效，持續落實減碳行動。

在資源循環方面，2025年旺宏用水回收量達3,834百萬公升，全公司平均用水回收率達88.47%，其中8吋晶圓廠製程用水回收率達89.14%，12吋晶圓廠達88.15%，晶圓二廠及晶圓五廠並取得用水回收率查證聲明書。

廢棄物回收及再利用總量達10,877公噸，回收及再利用率達98.22%；揮發性有機廢氣（VOCs）平均去除率為96.84%，2025年旺宏榮獲新竹市政府環保局第⼗屆國家環境教育獎新竹市第⼀名榮耀、環境部空氣品質淨化區優良認養單位服務模範獎，並持續獲環境部表揚為「綠色採購」績優單位。

深耕技術創新 產品實力與國際品質獲肯定

創新研發是旺宏持續提升企業競爭力的重要基石。截至2025年底，旺宏共獲得391件專利，各國專利核准總計達9,911件；歷年技術論文亦持續入選IEDM、VLSI及ISSCC等半導體國際知名學術會議。

旺宏電子憑藉高效能NOR、NAND、ROM與eMMC技術的深厚實力，持續深耕全球非揮發性記憶體（NVM）市場，榮獲EE Awards Asia 2025五週年成就獎肯定。在車用電子領域，車用快閃記憶體製造獲「ISO 26262」道路車輛功能安全流程及產品符合證書。此外，旺宏電子所有晶圓製造廠、測試廠及管理中心均通過IATF 16949：2016標準認證，全廠址責任商業聯盟（RBA VAP）驗證皆獲得滿分200分白金級最高殊榮，亦為勞動部114 年度『企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比』績優企業，2025年並獲SGS ISO 45001 Plus 標竿獎項：風險管理典範獎。晶圓二廠並獲得勞動部職安署頒發2025年職業安全衛生管理系統績效認可「職業安全衛生自主管理優良單位」。皆突顯持續從研發創新、產品品質、資訊安全及職場安全等多面向深化永續治理。

以人為本為員工打造健康友善職場並深耕人才培育

旺宏打造五星級員工休閒活動中心，2025年投資於專業運動指導人員及軟、硬體設備維護費用合計新台幣$13,295 仟元，關注員工健康與職場福祉，2025年旺宏榮獲內政部績優研發替代役用人單位（民間產業組）第一名，並獲頒勞動部職安署「健康勞動力永續領航企業」製造業典範獎，全廠區均獲得「健康職場認證－健康促進標章」，更榮獲教育部體育署頒發「113 年度運動企業認證」。

旺宏教育基金會長期深耕科技人才培育，已為台灣培育逾4萬7000名年輕科技人才，累計頒發獎學金超過新台幣2億元。公司並透過公益社團凝聚員工力量投入社會公益，2025年員工參與公益活動達3,690人次。此外，旺宏持續認養12公里長的新竹市環保自行車道，提供市民舒適的戶外活動環境，亦持續獲得新竹市政府認養感謝肯定。

旺宏以人為本，為員工打造五星級休閒活動中心。照片提供／旺宏電子

旺宏深化低碳布局，溫室氣體排放量超越減量目標。照片提供／旺宏電子