仁寶進軍邊緣運算領域 搶攻AI PC及實體AI
仁寶（2324）及HUMAIN之間的合作除資料中心領域外，亦進一步延伸至AI PC及應用於智慧醫療場域的實體AI（Physical AI），推動智慧系統從傳統運算環境走入真實世界應用。
在AI PC領域，HUMAIN與仁寶將共同探索新一代AI個人運算平台，整合雲端智慧與裝置端AI能力，為企業、政府及專業使用者提供兼具安全性、運算效率與個人化的AI使用體驗。
其中一項重要展示為仁寶實體AI PolyMedX平台，採用NVIDIA Agent-Ready Rheo Blueprint，整合邊緣AI、感測技術與自動化能力，應用於醫院營運及病患照護。PolyMedX已與領先醫療機構展開應用導入，展現實體AI如何協助提升病患照護、優化臨床工作流程及強化醫療設施管理效率。
仁寶總經理Tony Bonadero表示：「隨著仁寶持續轉型為以 AI 為核心的科技公司，我們正積極擴展從雲端到邊緣端的完整能力，提供全方位 AI 解決方案。透過與 HUMAIN 的合作，我們期待以具高度擴充性且可實際部署的 AI 平台，加速 AI創新應用落地。此次合作也為仁寶深化中東市場布局邁出重要一步。未來我們將持續關注區域需求，評估進一步發展之機會。」
雙方合作於沙烏地阿拉伯利雅德舉行的全球科技盛會LEAP 2026中重點展出。LEAP匯聚全球產業領袖、創新企業及科技生態系夥伴，共同探索數位轉型與人工智慧的未來發展。在本屆展會中，HUMAIN與仁寶共同展現AI如何突破傳統運算領域，進一步拓展至更多產業與實際應用場景。
展會現場亦將展示仁寶實體AI PolyMedX平台，呈現邊緣AI、感測技術與自動化能力如何延伸至真實世界應用。此展示突顯仁寶整合 AI 運算、邊緣技術與智慧系統的能力，以支援更即時、高效的真實世界應用。
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