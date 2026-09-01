雙鴻切入VR水冷板供應鏈 董座林育申：今、明年業績非常樂觀

AI水冷散熱大廠雙鴻（3324）1日舉辦新總部啟用記者會，董事長林育申表示，公司近期已正式切入輝達（NVIDIA）VR系列水冷板供應鏈，估計9月底、10月初開始出貨，加上其他CSP客戶的專案都即將開始量產出貨，預估第4季將是全年營運高峰，而明年營運則比今年更加暢旺。

據悉，雙鴻原先上半年僅打入GB系列水冷板供應鏈，並未名列在VR水冷板供應鏈，但輝達為進一步確保水冷板散熱產能，在今年中積極與雙鴻洽商，最終再度找上雙鴻攜手合作。

林育申指出，相較於5月股東會時釋出的展望，如今在加入VR水冷板供應鏈的挹注以及其他CSP專案加持下，公司全年營運展望「將比原先年增七成更加樂觀」，而明年泰國新產能也將相繼續加入，加上AI水冷散熱專案越來越多，業績表現還會再創高。

林育申表示，公司從2024年到2026年的資本支出已經差不多接近100億元，今年資本支出約30多億元，明年則與今年差不多，泰國二期廠將在9月開始量產，產能將較目前翻倍，而三期廠預計今年第4季動工，並於明年第3季投產。

除切入輝達VR水冷板供應鏈外，雙鴻預計將在第4季開始出貨亞馬遜、Meta等CSP大客戶AI資料中心所使用的水冷散熱零組件，因此估計下半年營運將逐季走升，第4季將是全年營運高峰。

針對未來散熱趨勢，林育申認為，AI運算越來越快，將持續推升散熱需求攀升，未來晶片衝上4,000瓦時，則勢必會使用到技術門檻更高、產品毛利率更佳的微通道水冷板（MLCP），而現階段公司也都在送樣測試中，未來將不會錯過此一龐大商機。

雙鴻今年7月營收37.65億元，月增38.5%、年增116.7%，單月營收創歷史新高；前七月營收210.14億元，年增83.3%，創歷史同期新高。展望明年營運，林育申明確定調表示，從目前在手訂單、產業發展、市場需求等各方面來看，明年將是「非常好的一年」，甚至明年首季也會呈現「淡季不淡」，營收成長幅度有機會比今年更強。