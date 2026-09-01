曾馨瑩同框郭台銘照 神級凍齡、S曲線驚艷外國網友：孫女還妻子？

鴻海集團創辦人郭台銘和高爾夫女球友的緋聞鬧得滿城風雨，不過妻子曾馨瑩上月30日，仍曬出2人共同現身蘋果前執行長庫克（Tim Cook）在加州退休派對的照片。2人同框庫克的照片也被外國記者麥奇（Patrick McGee）轉發到X平台，網友對於曾馨瑩的凍齡美貌紛紛驚嘆「孫女還是妻子？」

曾馨瑩在Instagram曬出她和郭台銘兩人的合照，照片中，曾馨瑩身穿酒紅色低胸禮服完美襯托身材，S曲線絲毫看不出已經51歲。

曾馨瑩貼文指出18年前結婚時，有幸能邀請庫克到台灣參加婚禮。如今庫克準備退休，因此夫妻2人特別飛到加州，參加退休派對。她提到，庫克帶領蘋果不斷創新，為世界帶來許多令人驚艷的產品，此時3人再次重逢，回想18年前的緣分顯得格外珍貴。文末，曾也祝福庫克的人生下一個篇章一樣精彩美好。

另外，「蘋果在中國」一書的作者兼記者麥奇也在X平台轉發曾馨瑩的貼文，原本是分享庫克退休的消息卻因為網友留言瞬間歪樓。不少人驚嘆曾馨瑩的凍齡美貌，紛紛直呼「孫女還是妻子？」、「她有50歲？」、「那一定是他的姪女」。