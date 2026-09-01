美光台灣勞資爭議升溫 今年將發歷年來最高的績效獎金

AI記憶體需求火熱，記憶體大廠美光（Micron）台灣勞資爭議升溫，台灣廠區員工醞釀罷工，且獲高達八成工會成員支持，對此，美光1日回應表示，團隊成員的努力與貢獻是美光成功的重要基礎，已宣布今年將發放歷年來最高的績效獎金，績效獎金分紅（IPP，Incentive Pay Plan）相關方案預計10月公布；在此之前，將持續透過既有溝通管道與團隊成員保持對話，並尊重相關法定程序。

受惠全球AI需求持續升溫，美光近期營收與獲利創新高，不過，台灣廠區勞資爭議也隨之升溫，爭議焦點主要集中在員工獎金及獲利分享制度。美光工會盼調整現行績效獎金制度，建立與公司獲利表現連動、透明度更高的分紅機制，並參考三星、SK海力士等記憶體大廠的利潤分享制度。