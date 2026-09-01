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鴻海、英飛凌點出台廠投資歐盟新機會：從封裝一路攻AI資料中心

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
鴻海、英飛凌與談代表今日在投資歐盟論壇，點出台廠投資歐盟新機會不只有晶圓廠，還包括從封裝一路攻AI資料中心。記者簡永祥／攝影
鴻海、英飛凌與談代表今日在投資歐盟論壇，點出台廠投資歐盟新機會不只有晶圓廠，還包括從封裝一路攻AI資料中心。記者簡永祥／攝影

歐洲晶片法案2.0將政策觸角從半導體供給端進一步延伸至需求與AI基礎建設，也替台灣供應鏈打開新機會。鴻海英飛凌及歐洲地方政府代表今日在投資歐盟論壇指出，台灣赴歐投資的機會已不只是跟隨晶圓廠設廠，而是從先進封裝、零組件、模組、AI伺服器一路延伸至AI資料中心及AI工廠；但台廠也必須重新思考區域供應鏈，依各國人才、材料與既有生態系進行分工，而非把台灣供應鏈原封不動搬到歐洲。

鴻海董事長辦公室AI與量子運算負責人趙元瀚對於投資歐盟的觀點，認同台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清提到先看「市場需求」，但當晶圓在歐洲製造後，接下來就會衍生封裝、模組、次系統乃至最終產品應在哪裡生產的機會。

他提到，鴻海正重新思考區域供應鏈的樣貌，並已與法國企業合作發展先進封裝。鴻海今年6月宣布與接連器廠Radiall、軍巨器廠泰雷斯（Thales）成立Tessalia Technology，投入半導體封測，規畫2033年前每年生產超過5,000萬顆系統級封裝（SiP）元件。鴻海同時已在捷克及法國推進AI伺服器製造布局。

趙元瀚表示，未來可以從晶圓、晶片一路延伸至模組、次系統及完整系統，把歐洲甚至EMEA（歐洲、中東及非洲）視為建立供應鏈韌性及在地製造能力的更大區域。

他強調，「不是台積電或鴻海任何一家公司就可以做所有事情」，台灣還有大量具競爭力的中小企業，因此如何伴隨大型企業布局，把台灣生態系一起帶進歐洲將是下一步。隨歐洲推進AI工廠、AI超級工廠，台灣企業也有機會共同參與AI基礎設施建設。

不過，趙元瀚認為，台廠不能只是複製既有供應鏈，而應觀察不同歐洲城市、國家擁有的人才、材料及既有產業聚落，再決定哪些環節適合上游、哪些適合接近下游市場。鴻海希望發揮台灣「規模化」能力，把歐洲優秀的設計以更好的成本結構、更快的上市速度推向量產。

英飛凌副總裁暨台灣區董事總經理陳志豪則指出，歐洲擁有強大的半導體研究與技術，台灣則強在製造、系統整合及快速規模量產，雙方具高度互補性。尤其歐洲擴大AI資料中心投資，台灣在伺服器及系統整合累積的能力，可望成為下游應用的重要機會。

他認為，台歐合作不應只看到先進奈米製程，AI資料中心龐大的「Energy hunger（能源需求）」也將推升功率半導體、能源效率及電力基礎設施需求，從矽、碳化矽（SiC）到氮化鎵（GaN），以及資料安全、能源韌性，都有合作空間。

歐洲地方政府也積極向台灣招手。歐洲半導體區聯盟董事會成員Toon Van DijK表示，此行來台目的就是尋找台灣企業合作及投資機會。當地正以Almere高科技園區建立半導體生態系，ASM International將進駐並布局研發及培訓設施。歐洲晶片法案2.0若能進一步縮短許可程序、降低行政障礙並擴大國際合作，將提高台灣企業赴歐投資意願。

鴻海 英飛凌 歐盟

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