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台積電首揭投資歐洲策略 先問需求不坐等市場、主動創造需求

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電資深副總侯永清今日出席投資歐盟論壇時，首揭投資歐洲策略：先問需求 不坐等市場、主動創造需求。記者曾學仁／攝影
台積電資深副總侯永清今日出席投資歐盟論壇時，首揭投資歐洲策略：先問需求 不坐等市場、主動創造需求。記者曾學仁／攝影

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清今（1）日出席投資歐盟論壇座時，明確揭示台積電投資歐洲策略。他說投資歐洲半導體，第一個要問的就是「Demand、Demand、Demand（需求、需求、需求）」。基於投資一座晶圓並不具經濟效益，為符合永續經營，台積電投資歐洲採取主動主動創造需求，不坐等市場

侯永清在投資歐盟論壇壓軸座談時表示，因他同時負責台積電供應鏈管理，從供應鏈角度來看，業者決定海外設廠前，首先一定會思考，「如果我把產能蓋在那裡，能不能生存？能不能順利營運？」他強調長期可持續的市場需求才是投資的根本。

除了需求外，侯永清也點出海外投資面臨基礎建設、法規等挑戰。他說，台積電供應鏈夥伴規模不像台積電這麼大，沒有能力獨自處理所有問題，從土地取得、電力、人才到水資源，都需要當地協助；法規更是相當大的挑戰，台灣企業到了海外後，往往發現法規與台灣完全不同，碰到問題甚至不知道應該找哪一個單位。

他也以台灣科學園區為例表示，外界可能以為科學園區的成功只是把廠商集中在一起，但「科學園區的美」其實是園區裡有政府窗口。企業遇到問題只要找這個窗口，由其協助處理跨部門問題，不必自己在許多政府組織間來回奔波，這才是科學園區非常重要的關鍵，也是台灣政府累積相當多經驗的地方。

侯永清並以台積電自身歐洲投資為例說，台積電在德國德勒斯登興建22／28奈米晶圓廠，主要支援汽車客戶。因歐洲汽車產業實力強，客戶也已承諾產能，台積電對德勒斯登廠需求具有高度信心。

至於外界關注台積電未來是否會在歐洲進一步投資更先進製程，侯永清則重申這回到最根本的問題：「需求在哪裡？」台積電需要確認客戶需求是真實且可持續，而不是只有短期一年的需求。

不過，台積電並非只是坐等歐洲市場成熟。侯永清說，與其「just waiting for the demand to happen（只是等待需求發生）」，台積電採取更積極的方法，希望建立網絡，「help create the demand（協助創造需求）」。

他透露，目前已看到歐洲市場出現一些正面訊號，包括愈來愈多新創開始投入先進晶片，以及伺服器、資料中心等領域，這是過去幾年比較少看到的現象。台積電也透過特殊計畫協助新創提高首次晶片投片成功機率，並提供訓練與相關資源，希望讓這些公司逐步成長。

侯永清提到另一個重點是當地人才資源。他說歐洲擁有許多優秀科學家與人才，但過去較集中在RF（射頻）、Analog（類比）等領域，但先進技術與半導體製造相關人才仍有限。

為此，台積電已將在台灣發展的訓練教材及計畫導入歐洲，目前已與歐洲約80所大學分享相關教材，並與150名教授合作，先培訓教授，再由教授訓練學生；同時也在慕尼黑設立設計中心，直接提供歐洲客戶設計支援。

侯永清強調，透過人才、設計、新創及生態系建立，讓產品與系統成功，才能進一步創造市場需求；當需求形成，才會看到更多生意，以及更多在歐洲的投資。這也是台積電目前推動歐洲布局所採取的方式。

台積電 歐洲 市場

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