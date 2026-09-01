快訊

原因曝光！台北指南宮遇祝融 廟方證實消防鑑識「電線走火」

在大陸「撐不下去」想依親返台？李東憲現身深圳回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

柏騰攜手晶成參加SEMICON 展示鈦銅種子層鍍膜技術攻先進封裝

經濟日報／ 記者徐睦鈞／即時報導
SEMICON Taiwan 2026柏騰科技展出先進封裝應用。照片提供／柏騰科技
SEMICON Taiwan 2026柏騰科技展出先進封裝應用。照片提供／柏騰科技

柏騰科技（3518）攜手旗下子公司晶成材料共同參展SEMICON Taiwan 2026國際半導體展。憑藉多年真空濺鍍（PVD）技術與材料加工能力，柏騰持續布局高功率元件與先進封裝應用，將在這次展示「鈦／銅種子層」關鍵鍍膜技術，展出亮點涵蓋碳化矽（SiC）晶圓、HDI載板、ABF載板、氮化鋁（AlN）陶瓷載板、玻璃通孔（TGV）以及碳化矽通孔（TSiCV）、SiC微流道等多項應用。

鈦銅種子層成先進封裝金屬化關鍵

在先進封裝與先進載板的金屬化製程中，種子層的膜厚均勻性、連續性及界面附著力，是影響後續銅電鍍品質與封裝可靠度的重要因素。柏騰科技透過PVD製程技術優化，能在不同基材上形成具良好均勻性與附著力的鈦黏著層與銅導電種子層，藉此提升金屬層與基材間的界面品質，滿足高密度互連結構對金屬化製程的嚴苛要求。

相較於部分傳統濕式金屬化製程，PVD具有乾式製程及膜層純度高等特性；針對微孔及高長寬比結構的挑戰，柏騰科技持續透過製程參數與電漿技術優化，改善種子層的覆蓋率、連續性與附著力，成功將此項優勢延伸應用於ABF載板及AlN陶瓷載板等高階材料，進一步因應極細線路製造的技術需求。

布局下一代封裝：從TGV到TSiCV

除了先進載板應用之外，面對下一代AI晶片封裝對面板級封裝與高效散熱的需求，柏騰科技亦積極展現其研發的新興前瞻應用。玻璃基板因具備高平坦度、尺寸穩定性及良好的高頻電氣特性，被視為先進封裝極具潛力的下一代基板材料；柏騰科技針對玻璃與金屬間附著力以及深孔結構的金屬化需求，發展鈦銅種子層技術，持續優化微孔結構中的膜層覆蓋率與均勻性，為玻璃基板後續的銅電鍍及重佈線層（RDL）製程奠定基礎。

同時，針對高功率SiC元件應用，柏騰科技亦佈局TSiCV與晶圓背面金屬化（BGBM）製程，透過表面預處理與鈦銅金屬化技術提升SiC基材與金屬層間的界面品質，藉以滿足高功率元件對低電阻金屬化、高可靠度及封裝整合的需求。

突破高熱通量挑戰：晶圓級SiC微流道冷卻技術

在面對高算力與AI資料中心所帶來的高熱通量挑戰，傳統風冷與外部液冷方案對局部熱點的散熱能力受到限制。柏騰科技結合SiC高導熱特性與精密加工技術，提供「晶圓級微流道」直接冷卻方案。透過將微流道整合於接近熱源的SiC基板中，能發揮SiC材料高熱導率與優異熱穩定性的優勢，快速消弭熱點溫差，為高壓微流道散熱提供極致解法。

此外，SiC的熱膨脹係數與矽晶圓相近，能有助於降低界面熱應力，進而降低封裝結構翹曲與界面剝離的風險。憑藉其特性，SiC微流道可望滿足冷卻液循環與長時間運作下的結構可靠度需求，大幅提升先進封裝元件的長期可靠度。

PVD種子層技術結合SiC材料拓展供應鏈版圖

柏騰科技自早期3C產品EMI/ESD真空濺鍍應用奠定根基，近年來積極投入先進製程技術開發，具備碳化矽材料供應、碳化矽精密加工技術與真空鍍膜物理氣相沉積技術，提供從「前端研發設計」到「後端規模量產」的全方位垂直整合服務；同時，透過旗下子公司晶成材料佈局SiC晶圓的研發與製造，匯聚頂尖化合物晶體專家團隊，致力打造高規格、高良率的垂直整合一條龍生產體系。

此次SEMICON Taiwan 2026將展示的鈦銅種子層技術，不僅反映柏騰在乾式鍍膜製程上的技術延伸，更展現公司持續切入高功率元件、先進封裝及第三代半導體市場的技術實力與戰略布局。

SiC晶圓再生薄化應用。照片提供／柏騰科技
SiC晶圓再生薄化應用。照片提供／柏騰科技

載板線路化製程應用。照片提供／柏騰科技
載板線路化製程應用。照片提供／柏騰科技

晶圓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

瞄準AI世代核心 友達首度進軍SEMICON Taiwan秀關鍵實力

廣運攜盛新材料攻碳化矽 秀國產長晶爐製12吋碳化矽晶球

環球晶先進封裝今年開始貢獻營收 徐秀蘭看矽晶圓未來兩年量價齊揚

迎戰埃米世代！imec新任執行長首度訪台 定調「系統級協同優化」為下一波AI成長關鍵

相關新聞

台積電運用 AI 策略解密 資訊長提下世代機器人應用2關鍵

台積電（2330）企業資訊技術組織副總經理暨資訊長林宏達今日在SEMICON Taiwan 2026國際半導體展智慧製造論壇上分享AI趨勢與實際運用看法，他說，台積電的 AI 發展主要聚焦於領域專用 AI，因為這能創造長遠且深厚的價值。談到晶圓廠機器人應用發展，他也說，半導體廠已高度自動化，但無塵室內部仍有許多可升級空間，也看見未來機器人導入應用的兩個關鍵發展機會。

台積電+天虹！先進製程實驗室開幕 邁向在地設備研發與ESG永續新里程

台灣半導體前段晶圓製造設備本土化關鍵推手天虹（6937）科技（Skytech）與晶圓代工龍頭台積電（2330）共同舉行「先進製程實驗室」開幕啟用儀式。這座實驗室的正式啟用，不僅彰顯台積電長期實踐 ESG（環境、社會、公司治理）永續精神、持續扶植與支持台灣本土半導體設備產業發展的決心，更實質代表台灣本土設備業者已具備頂尖技術與充足能力，能直接針對全球最先進的半導體製程開發提供高品質的技術研發與驗證服務的能力。

鴻海、英飛凌點出台廠投資歐盟新機會：從封裝一路攻AI資料中心

歐洲晶片法案2.0將政策觸角從半導體供給端進一步延伸至需求與AI基礎建設，也替台灣供應鏈打開新機會。鴻海、英飛凌及歐洲地方政府代表今日在投資歐盟論壇指出，台灣赴歐投資的機會已不只是跟隨晶圓廠設廠，而是從先進封裝、零組件、模組、AI伺服器一路延伸至AI資料中心及AI工廠；但台廠也必須重新思考區域供應鏈，依各國人才、材料與既有生態系進行分工，而非把台灣供應鏈原封不動搬到歐洲。

台積電首揭投資歐洲策略 先問需求不坐等市場、主動創造需求

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清今（1）日出席投資歐盟論壇座時，明確揭示台積電投資歐洲策略。他說投資歐洲半導體，第一個要問的就是「Demand、Demand、Demand（需求、需求、需求）」。基於投資一座晶圓並不具經濟效益，為符合永續經營，台積電投資歐洲採取主動主動創造需求，不坐等市場。

AI封裝需求狂飆、瓶頸浮現 日月光高雄同蓋7廠、台積電何軍憂軟體缺口

AI先進封裝需求持續升溫，擴產壓力也一路傳導至設備與材料端。日月光（3711）執行副總經理洪松井1日透露，公司目前在高雄同時興建7棟廠房，卻仍面臨空間及設備交期兩大瓶頸；台積電（2330）先進封裝技術暨服務副總經理何軍則點出，載板與PCB供應短缺之外，軟體更是讓他「睡不著」的關鍵缺口。

創控科技2026國際半導體展首推AI應用秘密武器

創控（6909）科技今日預告，將於本屆SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展中首度展出「半導體工廠微汙染管理—AI 預警解決方案」。該方案領先業界導入「物理定律約束（Physics-Constrained AI）」技術，並結合創控科技旗下具備極高靈敏度與現地分析能力的AMC/VOC系列監測設備，實現環境風險主動預警。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。