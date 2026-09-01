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打造中台灣無人載具生態系 江啟臣倡設機器人園區3大協助串聯產業

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市工商發展投資策進會今舉行「台灣無人載具自主系統戰略論壇」，吸引超過300名產官學研代表共襄盛舉。圖／台中市政府提供
台中市工商發展投資策進會今舉行「台灣無人載具自主系統戰略論壇」，吸引超過300名產官學研代表共襄盛舉。圖／台中市政府提供

立法院日前通過無人機條例的6 年 2400 億元預算，台灣無人載具聯盟主席林世賢今高度肯定，並表示無人載具具備成為台灣下一座護國神山的潛力。但在8大技術模組中，唯獨「AI自主系統」與「自主晶片」最為迫切且艱難，亟需國家預算挹注。

他建議推動「台灣主權AI算力發展條例」，編列3千億元以上建置主權AI資料中心。唯有打穩自主算力基礎設施，才能驅動無人載具AI晶片研發與落地，確保台灣在科技競局中立於不敗。

台中市工商發展投資策進會攜手台灣無人載具聯盟、中興大學管理學院暨EMBA校友會等多個公協會，今舉行「台灣無人載具自主系統戰略論壇」，吸引超過300名產官學研代表共襄盛舉。

除了林世賢在論壇中有建言，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣也表示，台灣產業以中小企業為主體，具備反應敏捷與彈性極大的優勢，過去在半導體、精密機械及電動車零組件累積的深厚基底是無可取代的競爭優勢。面對龐大的國際市場，企業必須在中台灣串聯起完整的產業生態系。

江啟臣說，面對全球人工智慧與無人載具產業的爆發成長，台中應提早規畫設立「機器人製造園區」以及政府應給予三大實質協助，包括推動台美遠端相互認證（MRA）、建置陸海空多領域測試場域，以及深化符合實務需求的人才培育，將產業串聯成護國群山。

工策會總幹事陳學聖說，本次論壇以「自主AI晶片驅動產業生態系」為核心，並舉行「支持台灣自主AI晶片」與「台灣無人載具聯盟與成大研發基金會成立聯合研發中心」雙啟動儀式，宣示台灣產學研界已高度整合，攜手邁向無人載具自主研發新里程碑。

他透過3大成功實例，印證台中產業轉型的強韌執行力。像是工具箱大廠明昌國際工業成功切入美國大廠供應鏈，成為電源箱核心供應商。經銷日本裁縫機的中陽實業成功跨足無人機研發，獲經濟部兩億元輔導補助。以及台灣無人機競技發展協會以「非紅供應鏈」標準設備成功拿下教育部無人機競賽市場。

陳學聖說，工策會將持續攜手產業推動技術交流與跨域合作，帶動中台灣無人載具產業鏈全面升級，共同建構完整自主生態系，為台灣經濟發展注入源源不絕新動能。

台中市工商發展投資策進會今舉行「台灣無人載具自主系統戰略論壇」，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣（左三）表示，企業必須在中台灣串聯起完整的產業生態系。圖／台中市政府提供
台中市工商發展投資策進會今舉行「台灣無人載具自主系統戰略論壇」，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣（左三）表示，企業必須在中台灣串聯起完整的產業生態系。圖／台中市政府提供

江啟臣 無人機

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