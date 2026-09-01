創控科技2026國際半導體展首推AI應用秘密武器

創控（6909）科技今日預告，將於本屆SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展中首度展出「半導體工廠微汙染管理—AI 預警解決方案」。該方案領先業界導入「物理定律約束（Physics-Constrained AI）」技術，並結合創控科技旗下具備極高靈敏度與現地分析能力的AMC/VOC系列監測設備，實現環境風險主動預警。

創控科技處長吳惠芳表示，「創控科技長年深耕氣態微污染監測，我們深知每一次的環境異常對客戶而言都是巨大的營運風險及成本投入。因此，我們期望能利用技術專長以及對客戶應用的了解，解決客戶痛點。於2026國際半導體展展出的『AI 預警解決方案』，不僅是監測應用上的重大突破，更是我們對提升客戶製程穩定性與廠務效率的堅定承諾」。

創控科技也預告，此次不僅展出「AI 預警解決方案」，也將展出備受業界青睞的實體AMC/VOC監測設備。本次核心硬體陣容亦為高階製程的嚴苛標準所打造，涵蓋具備連續監測能力與極高靈敏度的線上型分析系統、可攜式分析儀，以及全方位的系統整合方案。主力展示機型與系統各具專長：FMS2000 分析儀：滿足晶圓傳載盒（FOUP）微環境的精準監測。MiTAP S500 與 S600 系列：專精於揮發性有機氣體（VOCs）的個別分析。MiTAP M3 分析儀：完美對應即時酸鹼氣體的檢測需求。Manifold System 多點採樣系統：專為 24/7 在線連續監測（In-line 24/7 Monitoring）設計的定點機櫃，單一系統最高可支援 64 個採樣通道。其具備高度擴充性，能依客戶需求整合多台分析儀，並提供客製化介面與全自動化分析，全面滿足廠務端嚴格的 AMC 管理標準。AMC / VOC 行動監測推車（Mobile Cart）：專為廠內機動監測與離線異常排除（Off-line Troubleshooting）打造。推車高度整合 UPS 不斷電系統與電腦設備，是廠務人員進行機動巡檢、故障排除，以及精準定位污染與洩漏熱點的理想利器。

創控科技強調，分析儀與系統產品具備極高靈敏度、高精確度與強大的現地分析優勢。「AI 預警解決方案」能賦能第一線工程師在微污染擴散前，第一時間掌握動態並即時排除異常，極大化廠務運作的整體效率。