台積電綠電來了！沃旭920MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工

沃旭能源1日宣布920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工，生產綠色電力全數供應給台積電（2330）。

沃旭表示，這是繼2024年啟用900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場，沃旭在台建置第二座近百萬瓩（GW）級大型離岸風場。沃旭在大彰化離岸風場群已完工運維達1.82GW。沃旭表示，十年來在台設立亞太總部，沃旭在台離岸風電建置規模已居業界之冠。

沃旭表示，此專案也深化在地夥伴關係，以及對台灣綠色金融生態圈的作出實質貢獻，包括：583 MW 大彰化西北離岸風場是由沃旭能源與台灣壽險業龍頭國泰人壽各持有50%股權。此外，沃旭亦與國泰人壽及其關係企業國泰電業（合稱「國泰」）簽署協議，待632 MW大彰化西南風場完工併網後，將由國泰取得大彰化西南離岸風場的55%股權。

簡言之，在沃旭完成風場中，約有逾1.2GW風場已由國泰人壽集團取得股權。

全球離岸風電領導企業沃旭能源1日在沃旭離岸風場運維中心舉辦 920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式。

沃旭能源集團總裁暨全球執行長瑞斯墨・艾博 (Rasmus Errboe) 表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場的完工，是沃旭全球8.1 GW建置計畫的重要成果，展現了沃旭交付大型離岸風電專案的堅實能力，以及與財務合作夥伴建立的穩健合作關係。過去十年來，沃旭在台灣離岸風電產業發展中扮演領導角色，從打造台灣首座商業規模離岸風場，到如今完成大彰化離岸風場群的建置。沃旭將持續提升離岸風電的競爭力，為社會創造長期價值。

國泰人壽總經理林昭廷表示，國泰投資大彰化離岸風場，反映了金融產業支持台灣永續發展的使命與責任，也具體展現台灣本土壽險資金具備參與世界級、大型再生能源基礎設施的專業與實力。國泰人壽也期盼發揮金融業的影響力，鼓勵更多本土資金投入綠色再生能源基礎建設，為台灣能源轉型及下一代留下更美好的環境。

沃旭能源亞太區總裁古沛明 (Per Mejnert Kristensen) 表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場，是台灣離岸風電發展歷程中的重要里程碑，不僅提供穩定的再生能源，也支持企業客戶實現減碳目標。沃旭持續深耕台灣，建立支持風場全生命周期安全穩定發電所需的在地運維能量，同時推動漁業共存，並與地方社區共享發展成果。