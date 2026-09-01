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從電信跨向智慧建築 中華電結合韌性網路與AIoT加速建築智慧永續升級

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

面對全球淨零碳排、智慧化管理浪潮，電信龍頭中華電（2412）近年結合電信核心及資通訊技術，打造各種智慧解決方案，更整合5G、AI、物聯網、資通訊基礎建設技術，展出從建築規劃、施工到營運等十項多元應用，協助建築產業提升能源效率、工安管理、通訊韌性與智慧維運能力，打造智慧、安全且具低碳永續的新世代建築。

中華電信1日參加「2026國際永續智慧建築暨智慧建材展」(台北世貿一館，攤位：A區A16)，以「智慧建築全生命周期」為展覽主軸，展出聚焦智慧建築規劃設計、低碳永續管理、智慧工安、節能營運、行動通訊與關鍵基礎設施韌性等面向，呈現中華電信從建築前期規劃到後續營運管理的整合能力，完整展示智慧建築導入5G、AI、IoT及永續服務的實際應用情境。

智慧建築不只是導入設備，更要從設計階段建立未來可持續升級的架構。中華電信指出，「智慧建築標章規劃服務」協助建商於建築設計初期即導入智慧化思維，依據智慧建築評估指標，從基礎設施、維運管理、安全防災、節能管理、健康舒適與智慧創建築新等面向，規劃適切的智慧系統，提升建築整體智慧化程度與市場競爭力。

此外，為掌握建材碳排放數據，中華電信表示，協助建築產業落實低碳與ESG管理，「建材產品碳足跡服務」提供一站式ESG永續發展解決方案，涵蓋組織溫室氣體盤查、建材產品碳足跡以及永續報告書等的顧問輔導、系統導入與陪同查證服務，協助企業掌握碳排放資訊，強化永續治理能力。

中華電信亦將相關技術落實於自有大樓，中華電信分享，「南港匯智大樓」以全光化建設與智慧化管理榮獲智慧建築標章銀級以及綠建築標章銀級；「楊梅智匯館」整合AI智慧家庭、人臉辨識、智慧停車、IoT感測、MOD多媒體、IOC智慧管理中心、BIM 建物管理、安全防災與居家健康等自主研發系統，榮獲智慧建築標章銀級、綠建築標章銀級、2026台灣建築永續獎「建築永續獎銀獎」及「單項建築領袖獎健康建築領袖獎」。

為提升工地安全與施工效率，中華電信打造「智慧工安應用管理平台」整合AI影像辨識、IoT感測及雲端管理與數位戰情室，即時掌握工地人員、環境與作業狀況，讓工安管理從被動通報轉為即時監測與主動預警，有效提升工安管理效能。更進一步以5G專網為核心，整合自走式5G專網與AI施工機器人，打造可快速部署、彈性移動及多機協作的智慧施工環境，系統支援遠端操控、自主施工與即時監控，適用於塗裝、噴漆等工項，並可依施工進度靈活移動，確保通訊品質，讓機器人走進工地，提升施工效率。

看準高樓層及室內網路涵蓋痛點，中華電信表示，以「主動式天線訊號涵蓋系統」協助建築完善行動通訊環境，改善地下室、電梯及高樓層等室內訊號涵蓋問題，打造高速、低延遲且穩定的通訊基礎，支援未來智慧監控、AI應用及物聯網服務。

中華電信指出，「AI智慧節能解決方案」透過AI分析建築能耗數據，整合SCADA圖控、數位電表與PLC/DDC控制，掌握冰機、泵浦與水塔等設備運轉狀態，優化空調及冰水主機運轉策略，在免更換既有硬體情況下，即可達到節能目的，搭配設備汰換更可提升節能率，協助企業提升能源使用效率，落實節能減碳目標。

而現代化的大樓、社區、園區門禁管制是重要議題，中華電信「智慧通行」以獨家專利技術支援 iOS與Android 裝置，提供 APP 與免安裝雙軌通行機制，靈活對應住戶、員工、訪客及管理者等不同使用者身分，並串聯雲端即時授權與 MDM 安控，讓手機成為數位通行載體，可介接既有門禁設備與管理系統，提升建築通行管理效率。

中華電信推出「智慧社區戶戶通服務」則是解決既有社區大樓門禁管理，結合既有市話基礎建設，無須重新布線即可升級為對講系統，住戶可使用市話接聽訪客門口機來電及遠端開門，透過「JO 社區APP」亦享有多元社區服務，共同打造全齡、數位化且低碳永續的智慧社區。

為支撐企業AI運算與數位轉型需求，中華電信「AI DC極簡模組機房」，提供快速部署、高可靠度與彈性擴充的資訊環境，滿足AI伺服器高功耗與高密度運算需求，並整合機櫃、電力、冷卻、監控及門禁模組，協助企業快速建置智慧資料中心，強化重要資訊系統防護能力。此外，「HEMP電磁脈衝防護解決方案」，協助降低高空電磁脈衝對電子設備與關鍵基礎設施的衝擊風險，強化關鍵資訊與通訊設備防護能力，提升智慧建築面對極端情境的營運韌性。

中華電信表示，下一代智慧建築的競爭力，不在於導入多少智慧設備，而在於如何透過數據5G、AI、雲端等技術，將各項系統有效整合，並持續轉化為建築營運效率與永續績效。未來，中華電信將持續發揮完整的資通訊基礎建設、系統整合及智慧維運能力，結合專業夥伴，從規劃、建置到營運提供智慧建築全生命周期服務，協助建築產業加速數位轉型與淨零永續，打造更智慧、更高效、更具韌性的未來建築。

中華電 韌性 永續

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