友達智慧服務亮相SEMICON Taiwan 宇沛永續助半導體產業強化競爭力

友達（2409）推動AI四支箭布局，其中「AI產品應用與智慧服務」將於SEMICON Taiwan 2026展現成果。友達旗下子公司宇沛永續聚焦半導體產業在製造效率、能源韌性與永續治理上的轉型需求，展現智慧服務如何協助企業兼顧成長與永續發展。

隨著AI、高效能運算及先進封裝需求持續攀升，全球半導體產業迎來新一波成長浪潮。然而，在算力與產能快速擴張下，能源、水資源及碳管理挑戰也日益升高，製造效率、能源韌性及永續治理能力成為企業競爭力的關鍵分水嶺。

AI驅動製造升級 提升生產效率與韌性

因應先進製程對高良率、高效率與自動化能力的需求，半導體產業普遍面臨製程穩定度、設備異常預警、產線稼動率及廠內物流效率等挑戰。宇沛永續透過智慧檢測AOI、智慧搬運AMR及智慧運營AIoT等技術，協助半導體廠串聯設備、製程與生產數據，提升製程穩定度與營運效率。

其中，智慧檢測AOI聚焦晶圓研磨與清洗後製程的品質監控，涵蓋晶圓外觀量測與面內檢查，可直接整合於既有製程設備，實現100%全檢與即時數據回饋，協助企業及早發現異常，強化製程穩定度與良率。智慧運營AIoT則透過設備健康管理與數據分析能力，協助企業掌握設備狀態、降低非計畫性停機風險，可於10分鐘內完成設備健康分析，並協助製造場域降低逾30%的非計畫性停機時間。智慧搬運AMR可進一步優化廠內物流及物料運送效率，提升產線運作效能與製造韌性。

能源轉型需求升溫 打造低碳營運新模式

AI資料中心與先進製程帶動電力需求攀升，能源管理已成為半導體產業維持產能與營運韌性的重要挑戰。宇沛永續整合智慧中樞、能源管理與ACA碳管理平台、ESCO節能服務及低碳能源布局，協助企業掌握耗能熱點、優化設備運轉並提升能源使用效率，建立高效率、高韌性的低碳營運模式。

其中，ESCO節能服務透過能源診斷、設備優化及效益驗證機制，協助企業找出高耗能設備與系統改善機會，目前已累積完成超過百件節能改善專案，累計節電量約1.3億度電。CRYOLEAP冰水系統智慧節能方案透過AI智慧控制與預測性維護，依設備運轉狀態動態優化冰水系統，年平均節電可達10%，有效降低能源消耗並提升設備效率。此外，ACA碳管理平台已應用於電子製造、背光模組及連接器等產業，協助企業因應供應鏈減碳、碳揭露及國際法規要求，加速碳管理與永續轉型。宇沛永續亦與宏碁（2353）共同投資氫禾低碳，布局氨轉氫發電技術，探索全時低碳電力解決方案，協助企業提升能源韌性與供電穩定性。

從碳管理到永續治理 強化供應鏈競爭力

隨著CBAM、碳揭露及供應鏈減碳要求升溫，企業面對的已不只是碳盤查，而是如何建立可持續的治理能力。宇沛永續結合氣候永續顧問、智慧水務工程、氨氮廢水回收及異味解決方案等服務，協助企業從水資源循環、環境管理到永續策略規劃，建立兼顧營運與永續的治理架構。

針對半導體及高科技製造業高耗水特性，智慧水務及廢水處理方案可推動製程廢水循環再利用，相較傳統熱處理設備節能50%；高濃度氨氮廢水處理更可節省20%至50%電力，透過資源循環與環境治理並進，協助企業提升供應鏈永續競爭力。

面對AI驅動的新產業競局，宇沛永續將持續結合友達智慧製造與淨零轉型經驗，協助半導體產業將良率、效率、能源與治理能力轉化為長期競爭優勢，推動AI與永續並進。

宇沛永續整合智慧中樞、能源管理與碳管理平台，透過數據分析與即時監控協助企業掌握耗能熱點，提升能源效率與營運韌性。業者／提供