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兆捷參展SEMICON Taiwan 2026展示高階電子特氣布局

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

專業電子特殊氣體供應商兆捷（6959）今日表示，公司今年參與SEMICON Taiwan 2026國際半導體展，將於南港展覽館2館4樓S8143攤位，展出離子植入氣體、清潔氣體、薄膜沉積氣體及雷射氣體等四大高階電子特殊氣體產品線，展現公司在半導體關鍵材料領域的領先技術實力，以及推動台灣半導體關鍵原料自主化的成果。

兆捷長期深耕半導體電子特殊氣體領域，聚焦先進製程所需的高階電子特氣產品開發，為目前台灣唯一具備高精密布植、雷射、清潔蝕刻及薄膜等四大類氣體先進生產技術的專業供應商，提供穩定、高品質的電子特殊氣體原料，成為半導體產業的重要支柱。

兆捷指出，離子植入為晶圓製造關鍵製程之一，隨半導體先進製程持續演進，客戶對氣體純度、穩定性、安全性及品質控制要求日益提高，帶動高階布植氣體產品規格持續升級，而兆捷深耕布植氣體領域多年，具備完整電子特殊氣體產品開發及供應能力，並持續依據客戶先進製程需求開發新產品，透過既有產品擴大供應、新產品陸續導入，逐步提高單一客戶的產品滲透率及供應比重。

此次SEMICON Taiwan 2026，兆捷同步展出離子植入氣體負壓鋼瓶技術，由於半導體製程使用的部分電子特殊氣體具有高毒性、高腐蝕性及易爆等特性，對氣體儲存、運輸、充填及使用安全要求極高。兆捷透過負壓容器、精密配氣及專利安全防護技術閥件，降低高風險氣體於供應及使用過程中的潛在風險，並強化從生產、儲運到客戶端使用的安全管理，兼顧先進製程所需的高純度、高穩定性與高安全性需求。

兆捷表示，銅鑼新廠是公司推動「生產在地化、技術自主化」的重要核心，具備氣體製造、純化、充填、分析檢測及品質管理及安全運送等完整能力，透過電子特殊氣體在地化製造與充填服務，降低半導體一級客戶對海外供應的依賴及供應鏈斷鏈風險，並以此為基礎持續提高自製產品比重，加速新產品驗證及量產導入，進一步擴大高階電子特氣產品種類與供應規模，深化與一級客戶合作，提升高階電子特氣市場滲透率。

在深化台灣市場布局的同時，兆捷亦將國際化列為下一階段重要成長策略，隨全球主要半導體業者持續擴大海外生產布局，公司將採取「貼近客戶全球布局」策略，配合既有客戶海外擴產及新廠需求，將在台灣累積的電子特氣製造、品質管理及供應經驗逐步延伸至海外市場，建立海外供應能力，進一步擴大國際市場版圖，朝國際電子材料供應商方向發展。

此外，隨半導體製程持續進階，電子特殊氣體對品質與安全管理的要求同步提高，兆捷將持續強化高毒性、高腐蝕性及易爆氣體的精密配氣與安全防護能力，結合在地化製造與供應優勢，降低氣體運輸及供應風險，在提升供應安全與穩定性的同時，持續擴大高階電子特氣事業規模，朝安全、穩定及永續的半導體材料供應體系發展。

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