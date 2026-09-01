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美光深耕台灣30年投資逾1.4兆元 梅羅特拉：持續擴大記憶體能量

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

AI浪潮推升高頻寬記憶體需求，美國記憶體大廠美光持續加碼台灣。美光總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，未來AI需要更強大的記憶體支援，美光將持續扎根台灣，擴大先進製造與高頻寬記憶體布局，建構全球AI發展所需的記憶體能量。

經濟部1日舉辦「晶鏈高峰論壇」，總統賴清德頒發「經濟部專業獎章」予梅羅特拉，肯定他帶領美光長期深耕台灣，並推動台美半導體及AI供應鏈深化合作，梅羅特拉此次不克來台，由台灣美光董事長盧東暉代表領獎。

美光在台投資已逾新台幣1.4兆元，員工人數超過1.5萬人，是外資在台投資規模最大的代表之一。梅羅特拉透過預錄影片表示，他親眼見證台灣崛起為全球最重要的半導體產業中心之一，並成為AI時代的關鍵驅動力量，這項成果並非偶然，而是來自台灣長期累積的人才、努力與創新精神，美光也在這段歷程中與台灣共同成長。

梅羅特拉指出，台灣美光30年前從一間小型辦公室起步，如今已成為美光全球規模最大、技術最先進的製造基地之一，並肩負高頻寬記憶體等關鍵產品的生產任務，面對AI伺服器對記憶體容量、頻寬及能源效率要求全面提高，台灣在美光全球製造與技術版圖中的戰略地位將更加重要。

在供應鏈合作方面，梅羅特拉進一步說，美光與台積電（2330）維持緊密夥伴關係，雙方在先進封裝及邏輯晶片整合領域展開合作；美光也與聯發科（2454）、華碩（2357）等台灣客戶及夥伴攜手，為AI系統提供所需的記憶體解決方案。他強調，AI產品牽涉運算、記憶體、封裝及系統整合，唯有整體供應鏈協同運作，才能支撐產業快速成長。

梅羅特拉也緬懷已故力積電（6770）董事長黃崇仁，感謝黃崇仁團隊與台灣政府過去給予支持，協助美光打造銅鑼廠，他並感謝賴清德及前總統蔡英文推動台灣成為開放、包容的平台，認為台灣歡迎國際人才與企業的環境，正是半導體產業蓬勃發展的重要基礎。

梅羅特拉說，對美光而言，台灣不只是製造基地，更是企業長期投入的社會。花蓮風災期間，逾250名美光員工投入災區清理，累計服務超過7,000小時，協助受災家庭重建家園。

他總結，美光過去30年已在台灣投入數十億美元，但台灣所提供的人才、智慧及創新能量，無法以金錢衡量，展望未來，美光將持續在台投資，強化先進記憶體技術與製造能力，迎接AI帶來的新一波成長商機。

美光 記憶體

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