快訊

中職／831走一趟桃園機場慘遭網友註銷 鈴木駿輔：好可怕

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

三大法人回補561億！台股9月開門飆820點 聯發科亮燈還引爆哪些族群？

聽新聞
0:00 / 0:00

TrendForce：價量齊升助攻 第2季前五大 Enterprise SSD 品牌營收翻倍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新記憶體產業研究，NAND Flash原廠為達成獲利最大化、優化產品組合，全面擴大供應高毛利的enterprise SSD產品。在出貨量、合約價格同步飆升的情況下，2026年第2季全球前五大enterprise SSD品牌合計營收已接近375.9億美元，季增幅度高達103.6%。

TrendForce預期，第3季由於生成式AI agent服務普及、雲端服務供應商（CSP）穩健部署資料中心基礎設施，及NVIDIA GB系列AI server機櫃大量出貨，有助維持enterprise SSD需求在高檔，產業營收可望更上層樓。惟因中系供應商提高產出，以及中國本土雲端市場崛起，後續市占格局可能出現變化。

觀察第2季全球前五大enterprise SSD品牌商營收表現，市場龍頭Samsung的176層QLC產品出貨明顯放量，高階PCIe 5.0產品的出貨比重亦大幅提升，推升第2季營收至143.5億美元左右。因北美CSP大廠積極將資料中心架構從PCIe 4.0轉換至PCIe 5.0，具備完整DRAM、NAND Flash整合供應能力的Samsung，成為多數server客戶採購記憶體與enterprise SSD的優先選擇。

第2季營收第二名為SK hynix集團，除了母公司SK hynix持續擴大321層TLC產品出貨規模，子公司Solidigm亦發揮其在QLC領域的技術優勢，推動超高容量QLC enterprise SSD維持放量，SK hynix集團營收突破86.3億美元。

Micron第2季enterprise SSD營收季增高達126.3%，成長幅度為前五大供應商最高，總額約69.8億美元，排名第三。AI浪潮爆發後，Micron集中產能於enterprise SSD、HBM領域，除了基於232層QLC的大容量產品出貨大幅增加，其在PCIe 6.0 enterprise SSD的開發與驗證進度也處於領先地位。

Kioxia因218層技術產品陸續通過北美頂級雲端客戶認證、開始放量，同時在server品牌廠的採購市占率顯著提升，第2季enterprise SSD營收翻倍成長至46.4億美元，居第四名。

SanDisk第2季因大容量QLC enterprise SSD進入規模放量期，帶動單季位元出貨量增加，整體enterprise SSD營收季增102.9%，上升至近29.8億美元，排名第五。

SSD 營收 NAND Flash

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

長江存儲NAND大擴產 預期明年成長25% 挑戰三星、SK海力士等地位

集邦：二手、維修需求支撐 估2026年智慧手機面板出貨量年減幅度收斂

7月獲利維持高檔 法人預期富世達第3季有超標空間

AI改寫半導體成長曲線 SEMI上修預估值：2030年產值突破2兆美元

相關新聞

台積電運用 AI 策略解密 資訊長提下世代機器人應用2關鍵

台積電（2330）企業資訊技術組織副總經理暨資訊長林宏達今日在SEMICON Taiwan 2026國際半導體展智慧製造論壇上分享AI趨勢與實際運用看法，他說，台積電的 AI 發展主要聚焦於領域專用 AI，因為這能創造長遠且深厚的價值。談到晶圓廠機器人應用發展，他也說，半導體廠已高度自動化，但無塵室內部仍有許多可升級空間，也看見未來機器人導入應用的兩個關鍵發展機會。

友達智慧服務亮相SEMICON Taiwan 宇沛永續助半導體產業強化競爭力

友達（2409）推動AI四支箭布局，其中「AI產品應用與智慧服務」將於SEMICON Taiwan 2026展現成果。友達旗下子公司宇沛永續聚焦半導體產業在製造效率、能源韌性與永續治理上的轉型需求，展現智慧服務如何協助企業兼顧成長與永續發展。

群創成功開發Chip Last、異質整合技術平台 搶攻AI高效運算商機

群創（3481）宣布，成功開發Chip Last、異質整合技術平台，要搶攻AI高效運算商機。群創憑藉在大尺寸面板製程、精密加工及量產經驗，繼Chip First與TGV技術布局後，首次發表Chip Last關鍵技術平台，且透過高密度異質整合（HIPoS）平台，與一站式面板級測試解決方案，實現快速量產。

兆捷參展SEMICON Taiwan 2026展示高階電子特氣布局

專業電子特殊氣體供應商兆捷（6959）今日表示，公司今年參與SEMICON Taiwan 2026國際半導體展，將於南港展覽館2館4樓S8143攤位，展出離子植入氣體、清潔氣體、薄膜沉積氣體及雷射氣體等四大高階電子特殊氣體產品線，展現公司在半導體關鍵材料領域的領先技術實力，以及推動台灣半導體關鍵原料自主化的成果。

美光深耕台灣30年投資逾1.4兆元 梅羅特拉：持續擴大記憶體能量

AI浪潮推升高頻寬記憶體需求，美國記憶體大廠美光持續加碼台灣。美光總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，未來AI需要更強大的記憶體支援，美光將持續扎根台灣，擴大先進製造與高頻寬記憶體布局，建構全球AI發展所需的記憶體能量。

新北「智造新北」亮相智慧建築展 數位雙生、AI節能秀城市治理成果

「2026 Build for NextGen國際永續智慧建築暨智慧建材展」今起至9月4日在台北世貿一館登場，新北市政府以「智造新北－建構未來」為主題參展，展出數位雙生、智慧建築管理、AI節能及智慧資源回收等應用。新北市副市長朱惕之今到場參觀表示，希望透過數位科技導入公共建設及城市治理，持續推動智慧低碳城市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。