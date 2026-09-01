TrendForce：價量齊升助攻 第2季前五大 Enterprise SSD 品牌營收翻倍

根據TrendForce最新記憶體產業研究，NAND Flash原廠為達成獲利最大化、優化產品組合，全面擴大供應高毛利的enterprise SSD產品。在出貨量、合約價格同步飆升的情況下，2026年第2季全球前五大enterprise SSD品牌合計營收已接近375.9億美元，季增幅度高達103.6%。

TrendForce預期，第3季由於生成式AI agent服務普及、雲端服務供應商（CSP）穩健部署資料中心基礎設施，及NVIDIA GB系列AI server機櫃大量出貨，有助維持enterprise SSD需求在高檔，產業營收可望更上層樓。惟因中系供應商提高產出，以及中國本土雲端市場崛起，後續市占格局可能出現變化。

觀察第2季全球前五大enterprise SSD品牌商營收表現，市場龍頭Samsung的176層QLC產品出貨明顯放量，高階PCIe 5.0產品的出貨比重亦大幅提升，推升第2季營收至143.5億美元左右。因北美CSP大廠積極將資料中心架構從PCIe 4.0轉換至PCIe 5.0，具備完整DRAM、NAND Flash整合供應能力的Samsung，成為多數server客戶採購記憶體與enterprise SSD的優先選擇。

第2季營收第二名為SK hynix集團，除了母公司SK hynix持續擴大321層TLC產品出貨規模，子公司Solidigm亦發揮其在QLC領域的技術優勢，推動超高容量QLC enterprise SSD維持放量，SK hynix集團營收突破86.3億美元。

Micron第2季enterprise SSD營收季增高達126.3%，成長幅度為前五大供應商最高，總額約69.8億美元，排名第三。AI浪潮爆發後，Micron集中產能於enterprise SSD、HBM領域，除了基於232層QLC的大容量產品出貨大幅增加，其在PCIe 6.0 enterprise SSD的開發與驗證進度也處於領先地位。

Kioxia因218層技術產品陸續通過北美頂級雲端客戶認證、開始放量，同時在server品牌廠的採購市占率顯著提升，第2季enterprise SSD營收翻倍成長至46.4億美元，居第四名。

SanDisk第2季因大容量QLC enterprise SSD進入規模放量期，帶動單季位元出貨量增加，整體enterprise SSD營收季增102.9%，上升至近29.8億美元，排名第五。