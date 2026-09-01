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HUMAIN 聯手仁寶 攻入 AI 基建、AI PC 市場
人工智慧（AI）快速從集中式雲端運算走向各類實際應用場景，沙烏地阿拉伯新創公司HUMAIN宣布，聯手仁寶（2324）作為長期策略ODM合作夥伴，共同推動次世代AI基礎設施與智慧運算平台的開發及製造。雙方將建立涵蓋雲端AI基礎設施、邊緣運算、實體AI（Physical AI）及未來智慧運算技術的長期合作藍圖。
雙方合作成果於LEAP 2026展會中亮相，展現從雲端至終端的端到端AI合作布局。透過具高度擴充性與高效能的運算平台，串聯雲端智慧與邊緣端執行能力，雙方期望加速AI技術導入政府、企業及新興AI原生產業，推動AI應用加速落地。
此次合作的核心，是建立一套可隨HUMAIN AI生態系持續擴展的長期AI基礎設施發展藍圖。仁寶將憑藉具高度擴充性的ODM能力，支持HUMAIN持續開發新一代AI伺服器及基礎設施平台，以因應AI運算需求快速成長。整體解決方案涵蓋採用NVIDIA與AMD加速運算技術的AI伺服器，可依不同需求彈性部署於AI訓練、推論及大規模企業級工作負載。
結合仁寶在系統設計與整合、散熱工程及全球製造布局等領域的優勢，以及HUMAIN對AI平台發展的願景，雙方正共同打造符合主權AI（Sovereign AI）需求的最佳化基礎設施。
此次合作亦進一步彰顯仁寶作為全球可信賴ODM合作夥伴的領先地位，不僅具備支援多元AI生態系的能力，更能以規模化製造實力，提供高品質且可快速導入量產的AI基礎設施。
除資料中心領域外，雙方合作亦進一步延伸至AI PC及應用於智慧醫療場域的實體AI（Physical AI），推動智慧系統從傳統運算環境走入真實世界應用。
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