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易控智慧整合3D 圖控、AI Agent 拓展建築智慧應用
易控智慧1日參展「2026 Build for NextGen國際永續智慧建築暨智慧建材展」，以「智慧機器人×3D圖控×AI Agent×智慧建築」為參展主軸，執行長周世泰表示，AI機器人走進智慧建築將是未來趨勢，關鍵在於如何從單一自動化設備，進一步整合建築空間資訊與AI應用，成為智慧建築中的行動服務角色。
由社團法人台灣智慧建築協會主辦的「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」，於2026年9月1至4日於台北世貿一館A區登場，由AI技術所帶動的智慧機器人成為會展要角，當智慧機器人進入廠辦、商辦及大型建築場域，除了自主移動，更重要的是如何與建築管理系統產生連結。
參展的易控智慧將既有的3D圖控技術延伸至機器人應用，透過建築3D視覺化介面，即時呈現機器人所在位置，讓管理人員可以從建築空間的角度，掌握機器人動態與任務執行情形，透過3D圖控整合，管理者不需要只依靠傳統機器人後台查看資訊，而是能將「建築空間」與「機器人」放在同一個管理架構中，讓機器人的位置、移動與派工更加直覺。
周世泰指出，此次展示的另一項核心，是將AI Agent應用導入智慧機器人，透過AI Agent自然語言理解與互動能力，使用者可直接與機器人進行語音對話，由AI理解需求、回覆問題，並進一步結合機器人的移動及任務能力，讓機器人從過去依照既定指令執行工作的模式，逐步發展為能夠與人自然互動的智慧服務介面。
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