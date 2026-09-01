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新北「智造新北」亮相智慧建築展 數位雙生、AI節能秀城市治理成果

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市副市長朱惕之（左七）出席參觀新北市政府「智造新北-建構未來」展區，並與市府團隊合照。圖／新北市工務局提供
新北市副市長朱惕之（左七）出席參觀新北市政府「智造新北-建構未來」展區，並與市府團隊合照。圖／新北市工務局提供

「2026 Build for NextGen國際永續智慧建築暨智慧建材展」今起至9月4日在台北世貿一館登場，新北市政府以「智造新北－建構未來」為主題參展，展出數位雙生、智慧建築管理、AI節能及智慧資源回收等應用。新北市副市長朱惕之今到場參觀表示，希望透過數位科技導入公共建設及城市治理，持續推動智慧低碳城市。

朱惕之表示，新北市配合2050淨零轉型政策及「新北淨零路徑暨氣候行動白皮書」，近年持續將數位科技應用於建築規畫、營運管理、能源使用及資源循環，希望藉由此次展覽，讓產業界及民眾了解科技如何實際運用於城市治理。

此次新北展區共規畫4大主題，其中「雙生二辦」展示三重市政大樓導入數位雙生技術，依據ISO 30173:2023國際標準，將資訊整合、可視化、分析、模擬及最佳化等技術應用於建築全生命週期。

另一項「新北一站式數據可視化中心」則以市政大樓智慧建築管理平台為主軸，整合機電、維安、能源及環境品質等資訊，並利用3D可視化呈現建築結構與管線，搭配即時監測及分析，協助提升建築營運及防災應變效率。

在民生節能方面，新北市展示「節能E管家」及「節能E好宅」，透過AI分析用電情形並提供節電建議。其中「節能E好宅」針對社區公共設施建立建築能源效率分級標示，鼓勵社區取得星級認定，並與房仲業者合作，提供民眾購屋、租屋時作為節能參考。

展區也呈現AI應用於資源回收的成果。市府表示，新北市2023年建置AI智慧分細選廠，透過AI辨識及智慧設備進行資源分類，分選效率提升5倍，資源再利用率提升13%，盼降低人力負擔並增加資源再利用效益。

新北市工務局長馮兆麟表示，智慧建築不只是設備升級，也是城市治理模式的轉型，從數位雙生、智慧建築管理，到全民節能及AI資源回收，都是希望將建築、能源及環境治理串聯起來。

「2026 Build for NextGen」由台灣智慧建築協會與亞太地區智慧綠建築聯盟共同主辦，以智慧、永續及新世代為核心，展出智慧建築、AI、能源科技及低碳建材等內容，新北市展區位於台北世貿一館A區A20。

朱惕之副市長（前排左四）出席「2026 Build for NextGen國際永續智慧建築暨智慧建材展」開幕儀式，與國內外貴賓及參展廠商一起合照。圖／新北市工務局提供
朱惕之副市長（前排左四）出席「2026 Build for NextGen國際永續智慧建築暨智慧建材展」開幕儀式，與國內外貴賓及參展廠商一起合照。圖／新北市工務局提供

新北市政府以「智造新北 建構未來」為主題參展，呈現智慧科技導入城市治理的成果。圖／新北市工務局提供
新北市政府以「智造新北 建構未來」為主題參展，呈現智慧科技導入城市治理的成果。圖／新北市工務局提供

新北市副市長朱惕之（右一）逐一參觀各主題展區，也聽取市府同仁解說智慧建築管理平台的運作。圖／新北市工務局提供
新北市副市長朱惕之（右一）逐一參觀各主題展區，也聽取市府同仁解說智慧建築管理平台的運作。圖／新北市工務局提供

新北市政府以「智造新北-建構未來」為主題參展，其中「雙生二辦：打造低碳智慧的數位建築新標竿」，介紹三重市政大樓導入數位雙生技術。圖／新北市工務局提供
新北市政府以「智造新北-建構未來」為主題參展，其中「雙生二辦：打造低碳智慧的數位建築新標竿」，介紹三重市政大樓導入數位雙生技術。圖／新北市工務局提供

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