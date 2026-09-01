AI智慧機器人走進智慧建築 易控智慧整合3D圖控與AI Agent

「2026 Build for NextGen國際永續智慧建築暨智慧建材展」今日開跑，易控智慧以「智慧機器人×3D圖控×AI Agent×智慧建築」為參展主軸，執行長周世泰表示，AI機器人走進智慧建築是未來趨勢，關鍵在於如何從單一自動化設備，進一步整合建築空間資訊與AI應用，成為智慧建築中的行動服務角色。

由社團法人台灣智慧建築協會主辦的「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」，於9月1至4日於台北世貿一館登場，由AI技術所帶動的智慧機器人成為會展要角，當智慧機器人進入廠辦、商辦及大型建築場域，除了自主移動，更重要的是如何與建築管理系統產生連結。

周世泰指出，此次展示的另一項核心，是將AI Agent應用導入智慧機器人，透過AI Agent自然語言理解與互動能力，使用者可直接與機器人進行語音對話，由AI理解需求、回覆問題，並進一步結合機器人的移動及任務能力，讓機器人從過去依照既定指令執行工作的模式，逐步發展為能夠與人自然互動的智慧服務介面。

當AI Agent進一步與智慧建築資訊整合，機器人也能成為人與建築之間的行動互動入口，將原本存在於系統後台的資訊與智慧服務帶到實際空間中。

除了自然語言互動，機器人亦可利用自身鏡頭進行巡檢與現場拍照，取得實際環境影像，再結合AI進行影像辨識與環境判斷，透過「移動、拍攝、AI分析、回覆」的應用流程，管理人員可以進一步掌握現場狀況，讓機器人不只是前往指定地點，而是能將現場資訊帶回系統，透過AI協助判斷並提供相關結果。

此外，針對非既定路線或臨時性的現場需求，智慧機器人亦可切換為遠端自由操控模式，由後台人員透過鍵盤或遊戲把手控制機器人前往指定位置，搭配機器人即時影像回傳及語音、視訊對講功能，即使管理人員不在現場，也能透過機器人的視角查看環境，並與現場人員進行即時溝通。

周世泰表示，透過智慧機器人、3D圖控、AI Agent三者的整合，智慧機器人不再只是獨立運作的設備，而是成為智慧建築系統中可移動、可互動、可執行任務的「行動端」，進一步拓展智慧建築在廠辦與多元場域中的服務可能。