台積電運用 AI 策略解密 資訊長提下世代機器人應用2關鍵
台積電（2330）企業資訊技術組織副總經理暨資訊長林宏達今日在SEMICON Taiwan 2026國際半導體展智慧製造論壇上分享AI趨勢與實際運用看法，他說，台積電的 AI 發展主要聚焦於領域專用 AI，因為這能創造長遠且深厚的價值。談到晶圓廠機器人應用發展，他也說，半導體廠已高度自動化，但無塵室內部仍有許多可升級空間，也看見未來機器人導入應用的兩個關鍵發展機會。
談到AI發展，他提到，以通用型 AI 、領域專用 AI來看，領域專用 AI 才是企業建立差異化優勢的關鍵。它能強化員工的領域能力與專業知識，進而大幅推升生產力。舉例來說，若一家 IC 設計公司，將晶片設計規範與架構 know-how 輸入領域知識 AI，就能為工程師提供更精準的指導；同樣地，製藥公司也能將基因結構與領域專業知識導入其中。
他也說，觀察AI 不只是自動化工具，而是商業價值的驅動者。預期未來員工將更多扮演 AI 數位員工與 AI 團隊的管理者。
台積電運用AI核心發展領域專用 AI。台積投入絕大部分心力，運用 AI 來深化專業領域能力，鎖定四大面向包含促使生產力產值、研發、品質、規模布局的數位大腦，舉例而言在製程的水資源控制、製造上的熱點尋找與良率提升，光罩繪製上可自動修復問題加速流程，設計上也是。
在晶圓廠機器人應用方面，他提到，半導體廠雖已高度自動化，但無塵室內部仍有許多升級空間，例如運用機器人進行機台零組件更換、精密清潔、耗材補充與預防性保養（PM）等，可深化機器人在晶圓與物料運送上的應用，並導入機器人進行廠區巡檢、安防監控與危險因子偵測。
為實現規模化運作，必須建構中央機器人管理平台，台積電目前也正積極打造此平台。該平台將支援開放式應用整合（無論內部自行開發或外部引進），在標準化機器人設備管理與連線架構的同時，實現多元系統的無縫整合。
他也強調，觀察未來打造「機器人友善環境（Robot-friendly Environment）」是兩大應用機會與關鍵發展方向：一是推動機器人友善的機台結構設計，方便機器人保養與補料；二是建立機器人友善的包裝與物流動線。
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