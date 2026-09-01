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出席晶鏈高峰論壇 賴清德總統：打造更具韌性的半導體全球供應鏈

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
經濟部主辦、工研院與SEMI國際半導體產業協會共同執行的「2026晶鏈高峰論壇」，上午在南港展覽館舉行，賴清德總統（圖）出席，表示台灣將善用高科技產業優勢，深化與國際夥伴的產業及經貿合作，攜手打造更穩定、更具韌性的半導體全球供應鏈。記者曾學仁／攝影
經濟部主辦、工研院與SEMI國際半導體產業協會共同執行的「2026晶鏈高峰論壇」，上午在南港展覽館舉行，賴清德總統（圖）出席，表示台灣將善用高科技產業優勢，深化與國際夥伴的產業及經貿合作，攜手打造更穩定、更具韌性的半導體全球供應鏈。記者曾學仁／攝影

經濟部今天主辦「2026晶鏈高峰論壇」，由工研院與SEMI國際半導體產業協會共同執行，現場匯聚全球超過600位政策官員及產業領袖，以「信賴、韌性、共榮」精神，共同探討AI時代半導體供應鏈的新布局，賴清德總統出席論壇表示，台灣將善用高科技產業優勢，深化與國際夥伴的產業及經貿合作，攜手打造更穩定、更具韌性的半導體全球供應鏈。

本屆論壇共吸引38國代表參與，匯聚全球重量級領袖專家，國際陣容再升級，並特別安排美國國務院經濟事務次 Jacob Helberg跨海錄影致詞，現場包括美國商務部半導體創新與投資執行總監Bill Frauenhofer，日本自民黨半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明、歐盟執委會資通訊網絡暨科技總署能與新興科技司司長 Kilian Gross、波蘭經濟發展暨科技部政務次長MichalJaros，以色列總理辦公室國家人工智慧署先進運算處處長Ariel T. Sobelman 等國際政產學研代表，透過高層政策對話與產業交流，讓台灣成為全球半導體夥伴深化合作，共創AI未來的重要交流平台。

現場並由賴清德總統頒發「經濟部專業獎章」，獲獎人為中美矽晶與環球晶圓董事長暨執行長徐秀蘭及美光科技總裁兼執行長Sanjay Mehrotra，表彰其對全球與台灣半導體生態系的傑出貢獻，被譽為「晶圓女王」的徐秀蘭，在全球半導體上游材料供應鏈中居於關鍵地位，Sanjay Mehrotra則帶領美光長年深耕台灣、累計在台投資逾新台幣1.4 兆元且員工規模破萬人，是外資投資台灣的最大規模代表，更是推動台美半導體與AI供應鏈緊密合作的重要推手。

經濟部主辦、工研院與SEMI國際半導體產業協會共同執行的「2026晶鏈高峰論壇」，上午在南港展覽館舉行，賴清德總統（中）出席主持開幕儀式。記者曾學仁／攝影
經濟部主辦、工研院與SEMI國際半導體產業協會共同執行的「2026晶鏈高峰論壇」，上午在南港展覽館舉行，賴清德總統（中）出席主持開幕儀式。記者曾學仁／攝影

「2026晶鏈高峰論壇」上午在南港展覽館舉行，賴清德總統（左）出席並頒發經濟部專業獎章給環球晶圓董事長徐秀蘭（中）、美光科技總裁兼執行長Sanjay Mehrotra，由台灣美光董事長盧東暉（右）代領。記者曾學仁／攝影
「2026晶鏈高峰論壇」上午在南港展覽館舉行，賴清德總統（左）出席並頒發經濟部專業獎章給環球晶圓董事長徐秀蘭（中）、美光科技總裁兼執行長Sanjay Mehrotra，由台灣美光董事長盧東暉（右）代領。記者曾學仁／攝影

「2026晶鏈高峰論壇」上午在南港展覽館舉行，賴清德總統（中）出席主持開幕儀式並和SEMI全球總裁暨執行長Ajit Manocha（左）交換意見。記者曾學仁／攝影
「2026晶鏈高峰論壇」上午在南港展覽館舉行，賴清德總統（中）出席主持開幕儀式並和SEMI全球總裁暨執行長Ajit Manocha（左）交換意見。記者曾學仁／攝影

環球晶圓董事長徐秀蘭獲頒「經濟部專業獎章」。記者曾學仁／攝影
環球晶圓董事長徐秀蘭獲頒「經濟部專業獎章」。記者曾學仁／攝影

半導體 供應鏈 韌性

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