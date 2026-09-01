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出席晶鏈高峰論壇 賴清德總統：打造更具韌性的半導體全球供應鏈
經濟部今天主辦「2026晶鏈高峰論壇」，由工研院與SEMI國際半導體產業協會共同執行，現場匯聚全球超過600位政策官員及產業領袖，以「信賴、韌性、共榮」精神，共同探討AI時代半導體供應鏈的新布局，賴清德總統出席論壇表示，台灣將善用高科技產業優勢，深化與國際夥伴的產業及經貿合作，攜手打造更穩定、更具韌性的半導體全球供應鏈。
本屆論壇共吸引38國代表參與，匯聚全球重量級領袖專家，國際陣容再升級，並特別安排美國國務院經濟事務次 Jacob Helberg跨海錄影致詞，現場包括美國商務部半導體創新與投資執行總監Bill Frauenhofer，日本自民黨半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明、歐盟執委會資通訊網絡暨科技總署能與新興科技司司長 Kilian Gross、波蘭經濟發展暨科技部政務次長MichalJaros，以色列總理辦公室國家人工智慧署先進運算處處長Ariel T. Sobelman 等國際政產學研代表，透過高層政策對話與產業交流，讓台灣成為全球半導體夥伴深化合作，共創AI未來的重要交流平台。
現場並由賴清德總統頒發「經濟部專業獎章」，獲獎人為中美矽晶與環球晶圓董事長暨執行長徐秀蘭及美光科技總裁兼執行長Sanjay Mehrotra，表彰其對全球與台灣半導體生態系的傑出貢獻，被譽為「晶圓女王」的徐秀蘭，在全球半導體上游材料供應鏈中居於關鍵地位，Sanjay Mehrotra則帶領美光長年深耕台灣、累計在台投資逾新台幣1.4 兆元且員工規模破萬人，是外資投資台灣的最大規模代表，更是推動台美半導體與AI供應鏈緊密合作的重要推手。
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