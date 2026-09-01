晶鏈論壇登場 賴總統：台灣布局矽光子、量子、AI技術 開創產業成長

賴清德總統今日上午出席「2026晶鏈高峰論壇」時表示，面對人工智慧（AI）快速發展，全球科技產業更需要值得信賴的合作夥伴，台灣已建立完整的半導體聚落，具備快速、彈性、高效率的製造能力；並在民主法治基礎上，穩定供應全球市場、信守承諾，累積國際夥伴的信賴。期盼國際企業持續深耕台灣，讓台灣與各國共同努力，以信賴開啟合作，讓合作累積韌性，讓韌性創造共榮，一起讓科技的進步成為促進世界和平與繁榮的力量。

賴總統致詞時表示，這一周可說是台灣的科技周，今天舉行「晶鏈高峰論壇」，「台灣國際半導體展」也將於明天登場。他歡迎國際貴賓遠道而來，並感謝所有國內夥伴的參與，共同為全球半導體產業的下一步交換意見、開創更美好的未來。

賴總統並透過頒發「經濟專業獎章」表彰SEMI全球董事會董事、環球晶董事長徐秀蘭及梅羅特拉總裁對台灣及全球半導體發展的卓越貢獻。

「2026晶鏈高峰論壇」現場有來自38個國家的夥伴，美國國務院次卿海柏格（Jacob Helberg）也以預錄形式致詞，賴總統指出，今年論壇以「信賴、韌性、共榮」為主題，相信信賴是合作的基礎，韌性是面對變局的力量，共榮則是產業發展的共同目標。

當前人工智慧快速發展，今年全球半導體市場規模預估將超過1.5兆美元。賴總統說，AI算力需要晶片，而在每一顆晶片背後，連結的是一整個世界。從IC設計、設備、材料、先進製程到封裝測試，每個環節都需要不同國家與企業共同投入。台灣半導體產業一路走來，正是全球分工、長期合作的成果。

他進一步指出，數十年來，台灣建立完整的半導體聚落，具備快速、彈性、高效率的製造能力；並在民主法治的基礎上，穩定供應全球市場、信守承諾，累積國際夥伴的信賴，吸引更多企業長期布局台灣。像是輝達每年在台灣投資採購超過3兆元；美光在台累計投資已經超過1兆4千億元；超微持續擴大在台研發與投資也超過3千億元。

國際企業深耕台灣，台灣企業也積極走向世界。今年7月，台積電再度宣布在美國亞利桑納州加碼投資1千億美元，在美國總投資金額達到2650億美元；台積電在日本投資也一切順利。在歐洲，台積電參與投資的德勒斯登晶圓廠，預計明年底投產，帶動當地交通、人才與產業的建設。台灣的半導體實力正在世界各地形成新的產業連結。

賴總統認為，這些連結可以讓各國發揮所長，在研發與生產上緊密合作；面對天災、疫情或地緣政治變動也能彼此支援、分散風險，共同打造更具韌性的供應鏈，讓各國和企業都能穩定生產、持續投資，創造彼此的共榮。

面對全球AI發展，政府持續推動「晶創台灣方案」、「AI新十大建設」，布局矽光子、量子科技、AI機器人等關鍵技術，完善算力、水、電、土地、人才等基礎條件，讓技術研發持續突破、創新成果加速落地，開創下一波產業成長，也提供台灣未來服務全球更好的機會。