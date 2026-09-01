台灣AI發展面臨電力、算力雙缺 環球晶徐秀蘭：電力是需要克服的問題

台灣積極發展人工智慧（AI）基礎建設，但面臨電力、算力雙缺問題；對此，SEMI全球董事會董事、環球晶董事長徐秀蘭今日指出，電力的確是一個需要克服的問題，台灣電力較少，裝置算力壓力就會較大，AI發展可能會相對滯後，「不過，我想之後還是會追上來」。

一年一度的半導體展SEMICON Taiwan 2026開展在即，晶鏈論壇今日率先登場。徐秀蘭今天接受媒體聯訪的時候，談到全球AI發展，她指出，「在半導體產業，我們把AI當成兩個角色來看，AI一方面是生意，是帶動我們生意成長最重大的拉動力量，

同時，AI也幫助我們落地，比方說，我們的採購、業務、人資、研發，方方面面都可以把AI導進來用。」AI對產業來說，扮演了兩重角色。

發展AI，最大關鍵在於算力與電力。徐秀蘭表示，「我們在9個國家、有18個廠區，跟各國電力比起來，台灣面臨的壓力比較大。不過，好在，我想每個企業都會找到各種解決方案，包括自建綠色能源、風電，以及各種電力的解決方案。另一方面，台灣也會從各個角度做節能的規劃。」

徐秀蘭表達，電力比較少，AI裝置算力壓力就會比較大，AI發展就會相對滯後，不過，她樂觀看待台灣AI產業發展「會追上來」。但她也提到，足夠的空間、電力供應、電力成本等，這些成本競爭力都是業者正在努力希望能夠找到突破的地方。