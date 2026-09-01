「給 Lulu 十個讚！」G2C+聯盟納入東捷 力拚2年內重返榮耀

「均豪轉型半導體花了三四年，東捷科技卻在短短幾個月就到位！」「我投得很值得！給Lulu再十個讚！」志聖（2467）執行長梁又文暨均豪、均華執行長，近年跟父親梁茂生加速轉型布局半導體製程設備，G2C+聯盟31日召開國際半導體展前記者會，親切的稱呼東捷（8064）執行長嚴璐英文名，對今年新成員東捷充滿信心。

由志聖工業、均豪精密（5443）、均華精密（6640），以及於2026年加入的東捷科技組成的G2C+聯盟，是台灣精密設備大廠組成的策略聯盟，提供半導體、面板與PCB產業的一站式整合服務。

單打獨鬥不如組隊！東台三代嚴璐領隊加入G2C+

志聖今年認購東捷私募取得10.82%股權，成最大單一法人股東，為G2C+聯盟再添一員，台北國際電腦展首度合體展出，過往，東捷都是跟東台精機展出，事實上，東台持有東捷比例不高，東捷主要股東是東台精機嚴家持有。

東捷執行長嚴璐跟梁又文是西北大學校友，原本就相識，為加速東捷轉型半導體產業，在嚴璐強力說服家族大老下，成功引進G2C+聯盟資源，但目前志聖並未取得完全控制權，還沒納入合併營收。

嚴璐執行力極高，今年初接任執行長後，在短短五個月內迅速理清東捷的策略、完成組織調整，目前東捷共分3個事業單位，包括第一個設計代工組織，第二個雷射半導體設備，第三個雷射非半導體設備單位，5月就開始承接來自聯盟（包括志聖、均華、均豪）的外包代工與製造服務，幫助聯盟快速消化 AI 先進封裝暴增的訂單。

雷射機台與台南資源！東捷補上關鍵拼圖

東捷主要基地位於台南，補足聯盟在南台灣的版圖，同時過去服務奇美累積的代工產線制度與製造資源，也是聯盟迫切需要的。

東捷擅長四大雷射微加工技術「修、解、開、切」，包括雷射修補機、晶圓修邊解離、ABF載板開槽及雷射切割等等，花了好幾年，現在半導體先進封裝設備的營收比例17%，其中雷射相關設備貢獻今年預估7成。

「我們現在就已經開始出貨了！但現在是一台兩台的規模，未來接到的訂單是兩位數，」嚴璐指出，為與聯盟合作加入準備，今年初就將閒置本出租給台積電（2330）的廠房收回，改造為組裝機台產線，未來廠房空間即將滿載。

目前均華的Die Sorter機台已經外包產能給東捷製作，以快速因應龐大需求，而志聖則下單烤箱爐子，均豪則外包EFEM 晶片傳送自動化與抓取爪軸設備。

除第一事業部快速承接聯盟外包訂單，東捷更重要是發展自有品牌雷射設備業務，目前正積極進攻日韓市場，目標前一線大客戶，目前雷射設備已成功打入日韓載板客戶，預計下次法說會可望揭露更多細節，在海外布局方面，今年則以台灣研發製造為主，中長期計畫配合聯盟進軍美國。

東捷攻入日韓半導體 下一步重返60億元

東捷花幾年功夫，今年雷射機台終於打入日韓客戶供應鏈，公司主管坦言，半導體先進封裝客戶（如台積電）的供應鏈極難打入，一套檢測設備往往要驗證五、六年才能開始放量。東捷透過聯盟大哥們（志聖、均豪、均華）在半導體建立的信譽做背書，就能加速其雷射自有品牌產品獲得客戶認同並願意測試，不再單兵作戰。

東捷近年轉型歷程每一步都不容易，高峰時年營收60億元，員工600多人，如今人數僅400多人，年營收28.71億元（2025年），今年起業績已經開始反彈上衝，「接下來訂單多到爆，我的課題就是資源分配」嚴璐說。

為兼顧聯盟外包業務及本身品牌機台成長，目前300位製造人力資源上，將分配100人支援聯盟，200人負責自有品牌雷射設備，由於實在人手不足，嚴璐也正串連南台灣工具機同業調度產能資源，建立小聯盟一起接單，東捷則透過快速承接聯盟訂單加速變現，累積本業回升資源。

東捷加入G2C+聯盟後，內部也設定目標希望2年內能重返60億元營收高峰，策略對了，人到位了，就看東捷組織的運作，能否讓東捷重返榮耀。

梁又文在發表會尾聲，站在聯盟影片結尾的百獅王機器人前，指著標語「Ready to form」問媒體是否知道意思？他表示，這是小時候的動漫意向，意味當五個機器人合體時，就能變出各種武器，遠超過個體能做的範圍，這就是G2C+聯盟第一階段的轉型成果，而百獅王還有二代更多成員，也預告G2C+聯盟成員不會止步於此。