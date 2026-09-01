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環球晶徐秀蘭：未來兩年矽晶圓雙位數成長值得期待

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。記者鐘惠玲／攝影
環球晶董事長徐秀蘭。記者鐘惠玲／攝影

環球晶（6488）董事長徐秀蘭今日上午出席2026晶鏈高峰論壇，她在受訪時表示，在未來兩年，矽晶圓產業呈現雙位數百分比成長應是值得期待。

國際半導體產業協會(SEMI)近日預估，全球半導體材料市場於今、明年都將呈現雙位數百分比成長，且連兩年以如此幅度增加其實是少見的情形，今年約可達830億美元規模，明年進一步達920億美元，而且台灣在材料市場的占有率於明年估計將達30％。

而單就矽晶圓的部分，徐秀蘭也指出，有很高的可能性也將迎來大幅成長。原因是因為客戶都在做大規模擴廠，即使是還沒有擴廠之前的舊廠，也投入去瓶頸工作，因為要能縮短時間，提早增加出貨量。所以在未來兩年，矽晶圓產業呈現雙位數百分比成長應是值得期待。

同時，徐秀蘭進一步解釋，上述矽晶圓產業的雙位數百分比成長，將會來自於兩個面向，一是價格情況改善，第二是數量增加，也就是量與價方面都有所改進。

環球晶 矽晶圓 徐秀蘭

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