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君帆電子、半導體上半年相關訂單年增8% SEMICON Taiwan 助力開拓市場

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
君帆工業針對濕式製程特殊環境，開發軸不旋轉PEEK耐酸鹼氣壓缸，提升產品於酸鹼及化學環境下的可靠性。（圖：君帆提供）
君帆工業針對濕式製程特殊環境，開發軸不旋轉PEEK耐酸鹼氣壓缸，提升產品於酸鹼及化學環境下的可靠性。（圖：君帆提供）

君帆工業（4584）除持續深化自動化關鍵零組件與系統整合布局，並積極拓展電子、半導體等高附加價值應用市場。今年上半年電子及半導體相關訂單較去年同期成長約8%，隨著半導體大廠擴廠對於設備需求升溫，預期今年全年電子及半導體相關接單可望維持成長。

為進一步拓展半導體市場，君帆將於9月2日至4日參加「SEMICON Taiwan 2026台灣國際半導體展」，展示半導體自動化關鍵零組件及客製化解決方案，加深與國內外半導體設備製造商及供應鏈業者的合作關係，且提升在半導體設備市場的能見度。

因應半導體濕式製程對氣動元件的材質、耐酸鹼及作動穩定性要求較高，君帆表示，可依設備空間、製程環境及作動條件進行客製化開發，並配合客戶PCN（Product Change Notification，產品變更通知）管理機制，協助客戶維持設備運作穩定性，滿足半導體設備供應鏈對產品穩定性與變更管理的需求。

君帆深耕自動化產業逾40年，產品布局涵蓋液壓、氣動、電動、真空及液壓動力系統，近年持續朝高附加價值應用市場拓展，除既有自動化產業外，也積極切入醫療、風電、電子及半導體等領域，透過產品多元化及客製化能力，擴大市場應用版圖。

展望未來，君帆指出，將持續整合流體動力、精密製造、客製化開發及系統整合等核心能力，深化電子與半導體市場布局，並透過新產品開發強化產品組合與市場競爭力。隨著半導體設備及智慧製造需求持續成長，電子與半導體相關業務可望為公司中長期營運挹注新的成長動能。

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