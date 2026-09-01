ASML High NA EUV 走向量產 已有4家客戶完成裝機

ASML 於 SEMICON Taiwan 2026 半導體先進製程科技論壇釋出最新訊息，其中提到High NA EUV 加速邁向高量產（High Volume Manufacturing）階段。

全球 EXE 系統累計曝光晶圓數已突破 135 萬片，隨著客戶使用量持續增加，進一步加速系統學習與高量產準備。在全球已有 4 家客戶完成裝機的 10 台 High NA EUV 投入運作，另有 3 台系統正在出貨與裝機中。

ASML提到，經認證的 EXE:5200B 已在驗收測試中達到每小時 135 片晶圓（WPH），具備支援高量產的生產力。High NA 系統展現優異的機台間疊對精度（overlay）與對焦表現，並維持穩定的機台性能，支援量產環境需求。

全球 High NA EUV 機隊可用率（fleet availability）目前已提升至 84%，並朝 93% 的目標持續改善。

ASML 將既有 NXE 平台累積的經驗導入 EXE 系統，包括改善診斷能力，避免相同問題持續發生，以提升系統穩定性。

High NA EUV 已進入先進製程實際應用階段High NA EUV 已達成重要里程碑，首次應用於高量產邏輯產品。High NA 被視為先進半導體製造下一個重要的微影技術里程碑，可持續支援未來製程微縮。

在 2D DRAM 微縮方面，High NA EUV 的成像能力可支援未來最多 5 個製程節點的技術延伸。

0.55 NA 單次曝光可進一步提升製程經濟效益，High NA EUV 搭配相關關鍵技術，可增加採用 0.55 NA 單次曝光圖形化的製程層數。透過單次曝光取代較複雜的多重電路設計圖影像製程，High NA EUV 有助於降低先進製程的複雜度與成本。

High NA EUV 的單次曝光成像可支援更小線距的持續微縮，在先進節點兼顧製程能力與經濟效益。

High NA 持續改善對焦控制與半曝光視場挑戰

EXE 進一步提升對焦控制能力，可維持與 NXE 相當的對焦表現。透過晶片調平演算法、對焦修正及 148 mm 晶圓夾具設計，預期對焦容許範圍可達 30 nm 以上。針對半曝光視場的設計需求，High NA EUV 可透過 175 µm 拼接補償區域提升應用彈性。在 DRAM 應用中，僅特定採用奇數列設計的晶片需要進行拼接。

High NA 帶來新的晶片設計機會

High NA EUV 不只是提升微影解析度，也為 2D 晶片版圖設計帶來新的設計空間。更高的解析能力可提升邏輯單元密度，進一步支援邏輯製程微縮。High NA 亦可協助優化互連層布線（interconnect routing），有機會降低所需的金屬層總數。

EXE 系統生產力將持續提升

ASML 將持續提升 EXE 平台的產能表現，從 EXE:5200B 進一步提升至下一代 EXE:5400E。

生產力提升將來自多項改善，包括：提升 EUV 光源效能、提升晶圓搬運效率導入 PEP 相關方案，降低系統運作中的非必要耗損與低效率環節。

ASML 的技術路線圖目標是在本十年內（by end of this decade），將驗收測試產能從目前的每小時 135 片晶圓提升至 180 片晶圓。相關技術發展包括提升晶圓層級的 EUV 光源功率，以及加快晶圓與光罩的搬運速度。

ASML 已建立 0.55 NA EUV 技術路線圖，以長期穩定的平台架構支援未來製程發展。High NA EUV 平台預計可提供超過 10 年的穩定系統架構，並持續透過生產力提升延伸系統能力。結合更高解析度、單次曝光成像、持續提升的生產力與設計彈性，High NA EUV 將持續支援先進半導體製造的長期微縮需求。