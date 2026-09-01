台灣攜手帛琉、美日深化藍碳合作 以 AI、衛星遙測助海洋治理

面對全球氣候變遷及海洋環境挑戰，台灣持續深化與太平洋島國的氣候及海洋治理合作。帛琉政府8月30日舉行「共築韌性藍色太平洋：擴大科技驅動的海洋與碳治理」專家論壇，邀集台灣、帛琉、美國及日本產官學研代表50餘人，聚焦再生能源、碳治理、海洋與漁業等議題，台灣也分享碳權、藍碳及數位科技應用經驗，盼以科技協助島國強化海洋治理及能源轉型。

論壇由帛琉司法部長Jennifer Olegeriil開幕致詞。她表示，海洋治理需要更務實的數位解決方案，透過科技提升政府掌握海洋數據、監管及風險評估能力；太平洋島國也亟需國際社會提供技術及制度支持，尤其包括紅樹林、海草床等具有發展潛力的藍碳合作領域。

外交部長林佳龍則指派「碳權工作小組」學者專家代表與會。行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫代表我方致詞表示，台灣透過跨部會協作積極推動碳權合作，在藍碳領域已具備相關研究與技術，包括建立沿海生態系碳盤查及核算方法，並運用衛星遙測、人工智慧等工具進行生態監測及治理。

林子倫指出，台灣也累積以科學方式度量、驗證海洋保育成果的經驗，願與太平洋夥伴分享相關技術與經驗，尋求符合島國需求的氣候及海洋治理解方，共同推動海洋永續。

論壇座談則聚焦「由鏈結至治理」、「務實數位解方」、「制度與賦能」及「策略夥伴關係」等議題，與會者就數位海洋即時監測、海洋科學數據蒐整分析、島國再生能源發展，以及開發援助機構等策略夥伴如何共同推動海洋及能源管理等議題進行交流。

外交部表示，台灣與太平洋島國同樣面臨氣候變遷、能源轉型及海洋治理等挑戰，未來將持續透過數位治理、低碳轉型及科技應用，分享符合島國在地需求的技術與經驗，並在「榮邦碳權」政策架構下，以海洋為合作鏈結，深化與太平洋夥伴的氣候及海洋治理合作，提升區域氣候韌性，朝淨零及海洋永續目標邁進。