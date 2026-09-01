廣運攜盛新材料攻碳化矽 秀國產長晶爐製12吋碳化矽晶球

Semicon Taiwan 2026國際半導體展即將於9月2日盛大登場，廣運（6125）將攜子公司盛新材料（6930）展出國內首顆以「自製國產長晶爐設備」製備的12吋碳化矽晶球，於台北南港展覽館一館4樓L1216亮相。

廣運集團暨盛新材料董事長謝明凱表示，先進材料的掌握度，決定了台灣在全球終端產品的競爭力。過去，高階碳化矽基板高度仰賴國際大廠，如今，盛新材料不僅透過集團自製設備成功挑戰12吋晶球極限，更率先突破P型基板的長晶技術壁壘。這不只是盛新材料的一小步，更是台灣寬能隙半導體產業實現「設備國產化、材料自主化」的一大步。我們將持續做為全球客戶最堅實的後盾，攜手迎戰AI與高壓綠能時代的挑戰。

隨著全球電動車滲透率提升、次世代通訊與低軌衛星基礎建設普及、與AI數據中心擴張，市場對高功率、高頻通訊、與高散熱需求呈現爆發性成長，同時具備上述三大特性的寬能矽半導體材料碳化矽(SiC)目前需求攀升。然而，碳化矽晶體製備難度與產能瓶頸一直是限制其發展的痛點，尤其在中國與美國兩大勢力壟斷之下的發展。

為打破全球供應鏈侷限，本土自主研發、全自製碳化矽上游材料領導廠商—盛新材料搭配母公司廣運機械的自主研發長晶爐設備，將於今年Semicon Taiwan 2026國際半導體展與廣運集團盛大亮相其最新研發的碳化矽晶錠與基板全新產品，憑藉卓越的品質管控，盛新材料致力於為下游客戶提供最優質的上游材料，大幅推進車用功率元件、次世代通訊與低軌衛星基礎設施所需元件的量產時程。做為國內首家發表8吋導電型與半絕緣型碳化矽上游材料領導廠商，盛新材料今年將再次突破技術門檻，為亞洲自主供應鏈立下兩大全新里程碑。

今年展會中，盛新材料將震撼展出國內首顆以「自製國產長晶爐設備」製備的12吋碳化矽晶球，展現台灣在先進材料與自製設備上的強大整合力；此外，更將在台首次展示技術門檻極高的「P型碳化矽基板」，這項突破性產品專為智慧電網、軌道交通所需之6.5~10kV以上的SiC IGBT超高壓功率元件而生；同時結合碳化矽材料絕佳的導熱特性，盛新材料將為AI時代的高效散熱需求與次世代超高壓基礎設施，提供完整的解決方案。