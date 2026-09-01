台美攜手培育半導體人才 谷立言：關係從未如此強健

日月光半導體執行長吳田玉表示，人工智慧（ＡＩ）的發展才剛開始，儘管目前讓社會產生工作被取代、資源遭排擠的疑慮，但ＡＩ的長線價值是完成過去人類「沒有看到、沒有想過、不能做、不願意做或不會做」的事情，真正跨領域發展後，帶來的創新效益可能是目前的百倍、千倍，甚至萬倍。

2026-09-01 00:00