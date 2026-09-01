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台美攜手培育半導體人才 谷立言：關係從未如此強健
美國在台協會（ＡＩＴ）昨舉行「自由二五○：半導體人才培育高峰會」，美國在台協會處長谷立言表示，美台關係「從未如此強健」，尤其雙方在高科技與先進製造領域的合作持續深化。他指出，去年台灣對美國的外國直接投資創下歷史新高，台灣正透過科技投資，協助美國推動再工業化。
谷立言也當場宣布兩項支持美國學生赴台就學計畫，包括亞利桑那大學獲二千萬美元捐助，支持學生海外留學，以及傅爾布萊特半導體獎學金預計二○二七年提供兩名碩士生，赴國立陽明交通大學就讀。
谷立言說：「台灣正協助美國再工業化，從亞利桑那州與德州投資開始；美國企業也透過在新竹與台北設立據點，持續擴大科技合作夥伴關係。」
谷立言與教育部長鄭英耀昨在峰會中，見證財團法人高等教育國際合作基金會董事長李蔡彥與SEMI Foundation副總裁Shari Liss簽署合作意向書，雙方將攜手推動半導體人才培育，為今年啟動的「台美半導體教育聯盟」與SEMI Foundation的全球人才發展計畫尋求進一步合作機會。
此外，「太平洋島國論壇」年度會議在帛琉舉行，至少五名政府領袖缺席。路透指出，中國與台灣緊張關係，籠罩這場旨在展現區域團結的會議。
斐濟、萬那杜、薩摩亞、索羅門群島總理及吉里巴斯總統，不出席太平洋島國論壇峰會。索羅門群島總理瓦爾原定出席，因倒閣危機緊急返國；吉里巴斯表示，總統馬茂因國會會期加上航班有限無法成行。
太平洋島國中剩帛琉、吐瓦魯與馬紹爾群島與台灣維持邦交。中國質疑帛琉讓台灣參與會議，稱台灣「沒有資格」。
台灣外長林佳龍受邀論壇期間舉行的會談及周邊活動。台灣以「發展夥伴」參與，中國是該論壇正式「對話夥伴」。
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