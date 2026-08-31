輝達千億投資聯發科…黃仁勳否認循環融資 強調十年期戰略合作

輝達31日認購聯發科發行的39億美元海外可轉換公司債中35億美元，執行長黃仁勳並與聯發科執行長蔡力行一起接受彭博社專訪，黃仁勳強調這屬於長期戰略性投資，絕非外界俗稱「AI永動機」的循環融資（Circular Financing），強調雙方有長達十年的合作技術藍圖，此舉是展現對聯發科的信心跟重視。

聯發科跟輝達2023年開始就車用平台合作起，2025年初宣布GB10超級晶片，年中又宣布擴大至開發客製化XPU（專用加速晶片）整合資料中心NVLink Fusion介面，2026年雙方則加碼合作RTX Spark PC處理器，合作5年後，輝達首度出手認購聯發科海外公司債，一出手就是千億台幣的投資。

黃仁勳指出聯發科本身已是全球最頂尖、且極具獲利能力的晶片設計商，對於彭博詢問，黃仁勳明確澄清此投資並非循環資助，他表示跟蔡力行有25年交情，透過投資將展現對聯發科的信心與重視，且意味為期10年的合作關係，雙方正在執行的產品技術路線圖建立長期戰略布局。

蔡力行指出，目前對前景十分樂觀，看見前景一片光明（blue Skies），目前包括 HBM、載板等供貨狀況確實面臨挑戰，但台灣處於全球 AI 基礎設施生態系的中心，這一點帶來了巨大優勢。

黃仁勳表示，AI工廠複雜度高，除 GPU 外，還需要5種以上不同類型的網路技術與 CPU，聯發科的 XPU（專用加速晶片）能直接接入輝達的 AI 工廠平台與系統網路架構中，協助解決客戶自行設計晶片的痛點，而GPU跟XPU屬於兩互補的產品線。

雙方也同時發布，NVIDIA與聯發科技會在以下三大領域展開深度合作：1.AI基礎建設： 聯發科技將基於NVIDIA的NVLink Fusion生態系，協助客戶開發客製化AI基礎建設，並整合至NVIDIA機櫃級系統及AI工廠。

2.邊緣AI運算： 雙方將持續合作開發未來數代RTX Spark與 DGX Spark電腦晶片，將整合NVIDIA GPU的聯發科系統單晶片帶入更多消費型電腦、適合AI開發者的超級電腦與企業級工作站中。3.車用： 在實體AI世代下，聯發科技與NVIDIA將持續開發具備AI功能的軟體定義汽車平台。

黃仁勳定義，輝達的 GPU 是「通用加速器」，能加速整個 AI 生命周期，從數據處理、預訓練、後訓練到代理人 AI 推論，聯發科的XPU則替雲端客戶設計客製XPU／AI ASIC，並把NVIDIA的NVLink Fusion介面整合進晶片，讓客戶自研XPU能與NVIDIA GPU、NVSwitch及機櫃系統互連。

NVIDIA日前宣布推出客製化高頻寬記憶體NVHBM，黃仁勳也表示，會將此技術延伸提供給聯發科及首批合作夥伴（如亞馬遜 Amazon），MVHBM 必須與聯發科的 XPU 晶片一同放入極為複雜的 CoWoS封裝中，對於聯發科跟輝達彼此互為供應鏈一員，有助於雙方資源互惠。

隨Vera Rubin平台開始量產，黃仁勳也解釋，新平台經濟效益大於前世代，在 1 吉瓦（GW）的資料中心規模下，Hopper 世代為輝達創造約 180 億美元的經濟價值，Grace Blackwell 約為 250 億美元，而次一代 Vera Rubin 則將大幅躍升至 400 億美元以上，原因是輝達納入交換器及網路晶片等產品。