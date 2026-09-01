日月光投控營運長吳田玉：AI引爆創新效益

日月光投控（3711）營運長吳田玉昨（31）日表示，AI發展才剛起步，現階段雖對人才、土地、資金及電力形成排擠，也引發地緣政治與產業移轉等議題，但長期來看，AI將跨越數位領域，進一步與醫療、癌症研究、化學及人文等不同學科結合，帶來的創新效益可能是目前的百倍、千倍，甚至萬倍。

吳田玉指出，若要定義AI，就是將人類累積的經驗與知識數位化，把成功經驗模式化，再加速複製及應用。由於AI最初奠基於人類既有經驗，短期難免出現工作被取代、有人工廠走向無人工廠等疑慮，也會造成產業間爭奪資源的現象。

他說，AI真正的價值不是取代人類已經知道或能夠完成的工作，而是協助人類探索過去沒看見、沒想過、無法做到，甚至不願意做的事情，當數位科技進一步連結實體世界、醫療與化學等領域，並持續萃取成功模式，人類知識擴張的速度將是過去5,000年未曾出現。

談到台灣半導體產業的角色，吳田玉強調，全球AI供應鏈目前仍處於供不應求階段，台灣從晶片設計、晶圓製造到封裝測試，必須思考如何提供適當產能，並在價格、投資及建設速度之間取得平衡，產業界的首要任務，是降低短期供給不足造成的限制，推動AI進入第二、第三乃至第四階段。